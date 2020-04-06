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Победитель Парижского полумарафона Винсент Кипсегечи дисквалифицирован на четыре года

06.04.2020 16:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Победитель Парижского полумарафона Винсент Кипсегечи дисквалифицирован на четыре года

Кенийский легкоатлет, победитель Парижского полумарафона Винсент Кипсегечи дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмену предъявлены обвинения в использовании ряда запрещенных веществ. 

Отмечается, что положительная допинг-проба была сдана после того, как Кипсегечи в июле 2019 успешно выступил на марафоне в Австралии, где побил свой личный рекорд. Все результаты легкоатлета аннулированы. Он дисквалифицирован до 1 октября 2023 года.

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Кенийский легкоатлет, победитель Парижского полумарафона Винсент Кипсегечи дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмену...
 
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