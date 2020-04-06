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Пропавшую жительницу Слуцка обнаружили мертвой

06.04.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пропавшую жительницу Слуцка обнаружили мертвой

Без вести пропавшую 43-летнюю жительницу Слуцка нашли погибшейсообщили в Следственном комитете.

Женщина пропала в начале марта. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Следователи и сотрудники милиции отрабатывали разные версии и обстоятельства произошедшего. Вечером 5 апреля на территории одного из домовладений в Слуцком районе было найдено закопанное в постройке тело пропавшей.

По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 139 УК). Задержан подозреваемый в совершении преступления – 19-летний житель Слуцкого района. Расследование продолжается. 

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Без вести пропавшую 43-летнюю жительницу Слуцка нашли погибшей, сообщили в Следственном комитете. Женщина пропала в начале марта. По факту ее исчезновения было...
 
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