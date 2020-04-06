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«Сборы упали на 100%». Еще два минских кинотеатра временно не будут работать

06.04.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два столичных кинотеатра сети «АртКинотеатр» временно не будут работать. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.


Представитель сети поделился с TUT.BY, что в сравнении с прошлым месяцев сборы тут упали на 100%, зрителей практически не осталось. С сегодняшнего дня «АртКинотеатр» на проспекте Дзержинского, 104 (ТРЦ Титан) и «АртКинотеатр» на улице Сурганова, 57б (ТЦ Европа) временно приостановили свою работу.

На сайте сети написано: «В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с 6 апреля мы временно приостанавливаем работу. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Надеемся на понимание и нашу скорую встречу. Берегите себя и своих близких».

Напомним, что со 2 апреля крупные государственные кинотеатры «Октябрь», «Москва» и Дом кино временно не показывают фильмы. Как долго продлится эта мера, пока неизвестно.

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Два столичных кинотеатра сети «АртКинотеатр» временно приостановили свою работу. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
 
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