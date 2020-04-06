|
«Сборы упали на 100%». Еще два минских кинотеатра временно не будут работать
Источник материала: Tut.by
Два столичных кинотеатра сети «АртКинотеатр» временно не будут работать. Информация об этом
Представитель сети поделился с TUT.BY, что в сравнении с прошлым месяцев сборы тут упали на 100%, зрителей практически не осталось. С сегодняшнего дня «АртКинотеатр» на проспекте Дзержинского, 104 (ТРЦ Титан) и «АртКинотеатр» на улице Сурганова, 57б (ТЦ Европа) временно приостановили свою работу.
На сайте сети
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два столичных кинотеатра сети «АртКинотеатр» временно приостановили свою работу. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)