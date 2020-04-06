«Сборы упали на 100%». Еще два минских кинотеатра временно не будут работать

Источник материала: Tut.by

Два столичных кинотеатра сети «АртКинотеатр» временно не будут работать. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.





Представитель сети поделился с TUT.BY, что в сравнении с прошлым месяцев сборы тут упали на 100%, зрителей практически не осталось. С сегодняшнего дня «АртКинотеатр» на проспекте Дзержинского, 104 (ТРЦ Титан) и «АртКинотеатр» на улице Сурганова, 57б (ТЦ Европа) временно приостановили свою работу.

На сайте сети написано : «В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с 6 апреля мы временно приостанавливаем работу. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Надеемся на понимание и нашу скорую встречу. Берегите себя и своих близких».

Напомним , что со 2 апреля крупные государственные кинотеатры «Октябрь» , «Москва» и Дом кино временно не показывают фильмы. Как долго продлится эта мера, пока неизвестно.

Читайте также

Клуб «Брюгге» должен арендодателю более 30 тысяч рублей

«Решение далось нам непросто». Минские заведения начали уходить на каникулы