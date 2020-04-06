Мыло, спички, туалетная бумага. Власти расширили список товаров, на которые будут регулировать цены

Источник материала: Tut.by

Власти расширили список социально значимых товаров, на которые регулируются цены. В их число включили в том числе спички, туалетную бумагу, подгузники. Это предусмотрено постановлением Совмина №205.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно документу, в данный перечень дополнительно внесены консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).

Документ вступает в силу после его официального опубликования.