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Мыло, спички, туалетная бумага. Власти расширили список товаров, на которые будут регулировать цены
Источник материала: Tut.by
Власти расширили список социально значимых товаров, на которые регулируются цены. В их число включили в том числе спички, туалетную бумагу, подгузники. Это предусмотрено
Согласно документу, в данный перечень дополнительно внесены консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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Власти расширили список социально значимых товаров, на которые регулируются цены. В их число включили в том числе спички туалетную бумагу, подгузники. Это...
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