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«Примотали под водительским местом». Что известно по делу с гранатой, которую нашли под днищем BMW

06.04.2020 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Сюрприз» в виде гранаты под днищем авто, которую нашли в прошедшую субботу, на сервисе BMW «Автоидея» будут помнить долго. AUTO.TUT.BY узнал некоторые подробности произошедшего.


Скриншот с видео СК

В «Автоидее» категорически отказались оглашать любую информацию, связанную с владельцем автомобиля. Единственное, что удалось узнать от сторонних источников — этот клиент на сервисе бывал раньше, но на именно этом BMW X6 с российскими номерами приехал на обслуживание впервые.


Специалист сервиса Александр Ельников

— Была суббота, 11.30. Клиент пригнал машину по предварительной записи и оставил ее, так как еще было время до обслуживания. Нам предстояло сделать ТО и поменять зимние шины на летние, — рассказал AUTO.TUT.BY сотрудник сервиса Александр Ельников, который и обнаружил гранату.

По стандартам обслуживания BMW, перед тем, как отдавать авто в ремзону, его осматривает специалист сервиса: оценивает внешний вид, поднимает на подъемнике и смотрит снизу. Этой процедурой через 45 минут и занялся Александр Ельников. По кузову никаких вопросов у него не возникло, а вот когда X6 поднималась вверх на подъемнике, сотрудник заметил торчащую снизу проволоку.

— Конечно, я очень удивился. Потому что обычно машины у нас аккуратные, ухоженные, а тут какая-то проволока торчит! Когда авто поднялось, я туда сразу: а там — граната!


До этого с оружием и боеприпасами Александр дел не имел, а в руках держал только учебные гранаты, которые ребятам показывали во время обучения в училище и вузе.

— Это была оскольчатая граната Ф-1, я ее сразу узнал. Хоть она и была ржавая и в грязи. Примотана возле моторного отсека, ближе к водительскому месту, — вспоминает мужчина.

«Руки до сих пор дрожат». Специалист сервиса рассказал, как нашел под днищем BMW гранату Ф-1

От увиденного в истерику Александр не впал, однако, холодок по коже пробежал, а в голове пронеслись мысли: как бы ничего не произошло, здесь же очень много людей.

— Конечно, было страшно. Особенно, как потом вспоминал! Я ж ехал на этой машине, загонял ее на подъемник…

Гранату Александр показал своему начальнику — в этот момент он находился рядом. И хотя таких находок на СТО раньше не было, реакция сотрудников была молниеносной: тут же звонок в милицию и эвакуация в течение 2−3 минут всех людей из здания.

Первыми, примерно через полчаса, на место происшествия приехали сотрудники МЧС, потом милиция. Людей в форме было много — человек 30, а может и больше, среди них сотрудники «с большими звездами на погонах».

— Обезвредили гранату и увезли быстро, а потом еще долго опрашивали нас…

Сейчас Александр Ельников находится на выходном, дополнительные дни отдыха мастер не брал: «незачем, не было никакого стресса». А на вопрос, положена ли ему премия за героизм, мастер улыбается.

— Я не сделал чего то особенного, просто выполнял свою работу…

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 14, ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство общеопасным способом) УК Беларуси.

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- Это была оскольчатая граната Ф-1, я ее сразу узнал. Хоть она и была ржавая и в грязи. Примотана возле моторного отсека, ближе к водительскому месту, - вспоминает...
 
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