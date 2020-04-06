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Цены на туалетную бумагу, мыло и кофе будет регулировать государство: полный список товаров

06.04.2020 19:10 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В перечень дополнительно внесены консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Правительство расширило перечень социально-значимых товаров, включив в него, кроме прочего, туалетную бумагу, мыло и кофе. Об этом сообщается в постановлении...
 
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