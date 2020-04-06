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«Озеро покорённых». Тайный план Гитлера в отношении Москвы

06.04.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

При наступлении командование вермахта преследовало одну цель – с ходу форсировать Западную Двину и Днепр, развить наступление на Смоленск, ликвидировать попутную Красную Армию и открыть путь в сердце Советского Союза.

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«Озеро покорённых». Тайный план Гитлера в отношении Москвы

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Москва – золотые купола. Их блеск грезил приглушить фюрер. Обезглавленный Советский Союз – уничтоженная Москва, по мнению командования Третьего рейха, политический и экономический мат, а еще убойная психологическая стратегия, ведь это явно деморализует народ, лишив надежды на сопротивление.

В вермахте, исповедуя доктрину блицкрига, планировали взять Москву в первые 10-12 недель войны. Сровнять с землей, а руины города – тогда четырехмиллионника – затопить. Такое озеро покоренных. Поговаривают, что именно таковым был якобы тайный план Гитлера.

«Озеро покорённых». Тайный план Гитлера в отношении Москвы

«Озеро покорённых». Тайный план Гитлера в отношении Москвы

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Адольф Гитлер

 
 
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При наступлении командование вермахта преследовало одну цель – с ходу форсировать Западную Двину и Днепр, развить наступление на Смоленск, ликвидировать...
 
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