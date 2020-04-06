Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Минском районе

Источник материала: ОНТ

В Минском районе произошла авария с грузовиком, в результате погиб 72-летний водитель легкового автомобиля, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

ДТП произошло сегодня днем возле деревни Щербины на автодороге Р28 Минск – Молодечно – Нарочь. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Его жена и водитель грузовика не пострадали. Причины аварии устанавливаются.

ФОТО: МВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram