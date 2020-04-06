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Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Минском районе
Источник материала: ОНТ
В Минском районе произошла авария с грузовиком, в результате погиб 72-летний водитель легкового автомобиля,
ДТП произошло сегодня днем возле деревни Щербины на автодороге Р28 Минск – Молодечно – Нарочь. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Его жена и водитель грузовика не пострадали. Причины аварии устанавливаются.
ФОТО: МВД
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В Минском районе произошла авария с грузовиком, в результате погиб 72-летний водитель легкового автомобиля, сообщила официальный представитель МВД...
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