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Мингорисполком — о том, планируется ли отключать отопление

06.04.2020 20:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отопление в Минске пока не планируется отключать. Оно останется и в жилых домах, и в административных зданиях, и на социальных объектах.

Об этом БЕЛТА сообщили в управлении городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома, передает "Еврорадио".

Чиновники ссылаются на прогноз погоды — в конце недели ожидается похолодание, температура воздуха будет около +8 градусов. Как известно, Мингорисполком принимает решение об отключении отопления в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и выше. Сначала тепло исчезает в административных зданиях (в прошлом году это произошло 9 апреля), после — в квартирах, и в последнюю очередь — в больницах, школах, детских садах.
 
Теги: Минск
 
 
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Отопление в Минске пока не планируется отключать. Оно останется и в жилых домах, и в административных зданиях, и на социальных объектах.
 
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