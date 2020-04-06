Мингорисполком — о том, планируется ли отключать отопление

"Еврорадио" . Об этом БЕЛТА сообщили в управлении городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома, передает





Чиновники ссылаются на прогноз погоды — в конце недели ожидается похолодание, температура воздуха будет около +8 градусов. Как известно, Мингорисполком принимает решение об отключении отопления в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и выше. Сначала тепло исчезает в административных зданиях (в прошлом году это произошло 9 апреля), после — в квартирах, и в последнюю очередь — в больницах, школах, детских садах.