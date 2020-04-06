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Мингорисполком — о том, планируется ли отключать отопление
Источник материала: Партизан
Отопление в Минске пока не планируется отключать. Оно останется и в жилых домах, и в административных зданиях, и на социальных объектах.
Об этом БЕЛТА сообщили в управлении городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома, передает
Чиновники ссылаются на прогноз погоды — в конце недели ожидается похолодание, температура воздуха будет около +8 градусов. Как известно, Мингорисполком принимает решение об отключении отопления в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и выше. Сначала тепло исчезает в административных зданиях (в прошлом году это произошло 9 апреля), после — в квартирах, и в последнюю очередь — в больницах, школах, детских садах.
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Отопление в Минске пока не планируется отключать. Оно останется и в жилых домах, и в административных зданиях, и на социальных объектах.
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