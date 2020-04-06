ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

США признали террористами организацию «Русское имперское движение»

06.04.2020 20:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В России в списке организаций, признанных террористическими, РИД не значится.

Власти США в понедельник, 6 апреля, признали созданную в России организацию "Русское имперское движение" (РИД) террористической. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США, передает DW.

Ранее о намерении Госдепа включить РИД в список террористических организаций заявил координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. В интервью газете The New York Times он назвал эту меру беспрецедентной. "Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе", - указал Сейлс.

Одним из поводов для того, чтобы причислить РИД к террористическим группировкам, стал контакт русских националистов с экстремистами из Швеции. В 2017 году трое шведов были осуждены за подготовку теракта, направленного против беженцев. Двое из них предположительно ездили в Санкт-Петербург, где проходили боевую подготовку в специальном лагере РИД.


В России в списке организаций, признанных террористическими, РИД не значится. Однако сайт организации и несколько номеров ее печатного издания внесены Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов. Сайт организации заблокирован на территории РФ.

"Русское имперское движение" существует с 2002 года. Своими задачами оно называет защиту традиционных русских ценностей, поддержку политической, духовной и культурной русской экспансии, борьбу с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активную пропаганду русского христианского национализма.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России в списке организаций, признанных террористическими, РИД не значится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хватит ли белорусам гречки? Рассказывают аграрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика