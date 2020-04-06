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Цена на нефть Brent упала на 7% в ожидании встречи ОПЕК+

06.04.2020 20:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это отражает опасения инвесторов, связанные итогами встречи.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 7,2%, до $32,43 за баррель по состоянию на 18:42 по Минску. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает РБК.

Цены на нефть снизились после новости о переносе экстренной встречи крупнейших производителей нефти. Первоначально видеоконференция министров стран ОПЕК+ была запланирована на 6 апреля, но страны перенесли экстренный саммит по техническим причинам.


Группа ОПЕК+ работает над соглашением о сокращении общего объема добычи примерно на 10% от мировых поставок или на 10 млн баррелей в день.

Экстренную встречу крупнейших производителей нефти на прошлой неделе предложила провести Саудовская Аравия, которая является крупнейшим производителем среди стран, входящих в ОПЕК.

3 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание с представителями российских нефтяных компаний, на котором заявил, что Россия готова вновь снизить добычу нефти, если к ограничениям присоединятся страны ОПЕК и США.
 
Теги: Минск
 
 
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Это отражает опасения инвесторов, связанные итогами встречи.
 
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