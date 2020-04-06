Велосипедист выплатит 1000 рублей штрафа за наезд на пешехода

Источник материала: Виртуальный Брест

21 октября прошлого года житель Барановичей ехал на горном велосипеде и допустил наезд на женщину, которая двигалась по тротуару. При этом он видел потерпевшую и при должной внимательности мог избежать наезда. В результате происшествия женщина получила закрытый перелом правой малоберцовой кости.





Хозяин велосипеда признал полную вину. Суд Барановичского района и Барановичей назначил наказание по ч. 1 ст. 321 УК РБ в виде штрафа в размере 30 базовых величин — это 810 рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Генпрокуратуры.

В пользу потерпевшей с виновного взыскано 1000 рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор суда вступил в законную силу.

Стоит вспомнить более жесткий случай . В прошлом году велосипедист получил 4 года ограничения свободы за аварию со смертельным исходом. Мужчина 1999 года рождения ехал на велосипеде. Перед ним у правого края дорожки в попутном направлении двигались еще два велосипедиста и две женщины, которые занимали левую часть дорожки. Совершая обгон, мужчина задел одну из женщин, отчего та упала и ударилась головой об асфальт, получив тяжкие телесные повреждения в виде перелома костей свода черепа. 30 ноября женщина умерла от травм.

Действия молодого человека расценили как нарушение правил безопасности движения пассажиром, пешеходом или другим участником движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 321 УК Республики Беларусь).