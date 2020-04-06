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Велосипедист выплатит 1000 рублей штрафа за наезд на пешехода
06.04.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 октября прошлого года житель Барановичей ехал на горном велосипеде и допустил наезд на женщину, которая двигалась по тротуару. При этом он видел потерпевшую и при должной внимательности мог избежать наезда. В результате происшествия женщина получила закрытый перелом правой малоберцовой кости.
Хозяин велосипеда признал полную вину. Суд Барановичского района и Барановичей назначил наказание по ч. 1 ст. 321 УК РБ в виде штрафа в размере 30 базовых величин — это 810 рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Генпрокуратуры.
В пользу потерпевшей с виновного взыскано 1000 рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор суда вступил в законную силу.
Стоит вспомнить более жесткий
Действия молодого человека расценили как нарушение правил безопасности движения пассажиром, пешеходом или другим участником движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 321 УК Республики Беларусь).
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21 октября прошлого года житель Барановичей ехал на горном велосипеде и допустил наезд на женщину, которая двигалась по тротуару. При этом он видел потерпевшую и...
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