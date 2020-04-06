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Какие вещи будут модными в следующем сезоне? 3 главных тренда лета-2020
Источник материала: ОНТ
О покупках летних вещей стоит задуматься уже сейчас. Что будет модно в следующем сезоне – читайте в нашем материале.
Джинсовая юбка
Это один из главных трендов будущего лета. Наиболее актуальные – модели длины миди с запахом, разрезом либо на пуговицах. Юбку стоит дополнить поясом, он поможет акцентировать талию. Этот предмет гардероба можно носить как с футболками, так и с вечерними блузами.
Сафари
Вещи в стиле сафари, сделанные из легких материалов, оптимальны в жаркую погоду. Благодаря цветовой гамме можно составить образ, сочетая между собой светлые оттенки бежевого, хаки, коричневого, белого.
Пышные рукава
Объемные рукава-фонарики будут смотреться романтично. Можно выбрать топ, платье, блузу. Главное – рукава должны хорошо держать форму. Такие вещи идеально подойдут обладательницам широких бедер, так как помогут уравновесить верхнюю и нижнюю часть.
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О покупках летних вещей стоит задуматься уже сейчас. Что будет модно в следующем сезоне – читайте в нашем материале. Джинсовая юбка Это один из главных...
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