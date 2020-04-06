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До +23 °C и без осадков ожидается в Беларуси 7 апреля
Источник материала: Партизан
Во вторник в Беларуси синоптики прогнозируют до +23 °C.
Об этом агентству
По всей территории страны 7 апреля будет небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
Ветер юго-западного направления, 5–12 м/с.
В Минске, Витебске и Могилеве температура воздуха составит +17… +19 °C. До +18… +20 °C будет в Гомеле, до +20… +22 °C — в Гродно. В Бресте столбики термометров покажут до +23 °C.
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Во вторник в Беларуси синоптики прогнозируют до +23 °C.
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