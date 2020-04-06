Гродненский государственный медицинский университет подтвердил звание лауреата Премии Правительства Беларуси в области качества

Источник материала: Вороновская газета





Впервые звание лауреата Премии гродненский вуз получил в 2011 году.

По итогам 2019 года он также удостоен специальной награды конкурса в номинации ”Социальная ответственность“ за ведение социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества. Ректор медуниверситета, профессор Виктор Снежицкий награжден нагрудным знаком «Лидер качества» за личный вклад в обеспечение качества оказываемых услуг.

При подведении итогов конкурса учитывались практические результаты функционирования системы менеджмента качества организации, личный вклад участника конкурса в ее разработку и внедрение, научная и практическая деятельность в области менеджмента качества, распространение накопленного опыта и другие критерии.

Справка

Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества учреждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 1998 года и направлена на повышение конкурентоспособности производимой в стране продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и обеспечение признания достижений в области качества продукции (работ и услуг).

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