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«Она ждет, что хозяйка положит рыбку обратно»: кошка забралась в аквариум и умилила сеть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В интернете появилось видео, главной героиней которого стала кошка, забравшаяся в небольшой аквариум,
На кадрах видно, как животное свернулось калачиком в небольшом круглом аквариуме. Кошка при этом полностью заняла собой пространство в сосуде. Не поместился лишь пушистый хвост – он остался снаружи.
«Она, вероятно, ждет, что хозяйка положит рыбку обратно, пока она там сидит», «Это домашняя кошка-рыба», «Кошки такие забавные, когда речь заходит о замкнутых пространствах, им просто приходится втискиваться в самые неподходящие места», – написали в комментариях пользователи сети.
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В интернете появилось видео, главной героиней которого стала кошка, забравшаяся в небольшой аквариум, пишет портал ridus.ru. На кадрах видно, как животное...
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