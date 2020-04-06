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«Она ждет, что хозяйка положит рыбку обратно»: кошка забралась в аквариум и умилила сеть (ВИДЕО)

06.04.2020 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Она ждет, что хозяйка положит рыбку обратно»: кошка забралась в аквариум и умилила сеть (ВИДЕО)

В интернете появилось видео, главной героиней которого стала кошка, забравшаяся в небольшой аквариум, пишет портал ridus.ru.

На кадрах видно, как животное свернулось калачиком в небольшом круглом аквариуме. Кошка при этом полностью заняла собой пространство в  сосуде. Не поместился лишь пушистый хвост – он остался снаружи.

«Она, вероятно, ждет, что хозяйка положит рыбку обратно, пока она там сидит», «Это домашняя кошка-рыба», «Кошки такие забавные, когда речь заходит о замкнутых пространствах, им просто приходится втискиваться в самые неподходящие места», – написали в комментариях пользователи сети.

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В интернете появилось видео, главной героиней которого стала кошка, забравшаяся в небольшой аквариум, пишет портал ridus.ru. На кадрах видно, как животное...
 
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