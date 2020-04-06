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БФВ продлила приостановку чемпионатов Беларуси до 20 апреля

06.04.2020 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская федерация волейбола продлила срок приостановки мужского и женского чемпионатов страны до 20 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таково решение исполкома, заседание которого состоялось 6 апреля.

БФВ продлила приостановку чемпионатов Беларуси до 20 апреля

Таким образом, и мужское, и женское национальные первенства по-прежнему будут на вынужденных каникулах. А вот чемпионат страны в дивизионе Б доигран не будет, как и не состоятся оставшиеся матчи в детских турнирах.

БФВ продлила приостановку чемпионатов Беларуси до 20 апреля

Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
В первую очередь связано как с рекомендациями Минздрава, так и с поручением выполнить протокол поручений Министерства спорта. Закрылись детские соревнования, дивизион Б в связи с тем, что очень много несовершеннолетних и подростков играют в дивизионе Б.

БФВ продлила приостановку чемпионатов Беларуси до 20 апреля

Также сегодня стало известно, что стадия плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу отложена минимум на две недели, а вот Балтийская гандбольная лига досрочно завершила сезон. В этом турнире победитель и призеры не будут определены. Напомним, что столичный клуб СКА уверенно выиграл свою отборочную группу.

Подробности смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Эдуард Венский

 
 
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Новости Беларуси. Белорусская федерация волейбола продлила срок приостановки мужского и женского чемпионатов страны до 20 апреля, сообщили в программе Новости «24...
 
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