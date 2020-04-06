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БФВ продлила приостановку чемпионатов Беларуси до 20 апреля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская федерация волейбола продлила срок приостановки мужского и женского чемпионатов страны до 20 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таково решение исполкома, заседание которого состоялось 6 апреля.
Таким образом, и мужское, и женское национальные первенства по-прежнему будут на вынужденных каникулах. А вот чемпионат страны в дивизионе Б доигран не будет, как и не состоятся оставшиеся матчи в детских турнирах.
Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Также сегодня стало известно, что стадия плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу отложена минимум на две недели, а вот Балтийская гандбольная лига досрочно завершила сезон. В этом турнире победитель и призеры не будут определены. Напомним, что столичный клуб СКА уверенно выиграл свою отборочную группу.
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Новости Беларуси. Белорусская федерация волейбола продлила срок приостановки мужского и женского чемпионатов страны до 20 апреля, сообщили в программе Новости «24...
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