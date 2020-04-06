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«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Великой Победе посвящается. Кем в годы войны для гродненского подполья стал Николай Волков и почему первых сопротивленцев в городе называли «группой дяди Коли»? Историю о гродненских ребятах и их важной миссии памяти, которую они теперь будут исполнять в новом школьном музее, рассказали в материале Галины Буро.
На связи с нами – Чувашия. В Чебоксарах живут потомки Николая Волкова. 35-я школа в тесном контакте с правнуком Александром. Мы просим вспомнить рассказы его деда, то есть сына того самого подпольщика.
Александр Волков, правнук Николая Волкова (Россия):
Светлана Статкевич, учащаяся СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
Группа состояла из 12 человек, но действовали не связанными между собой тройками. Смысл такой: если вдруг будут пытать одних, они не выдадут других.
Подпольщики добывали одежду для переправки в партизанские отряды, доносили до горожан вести с фронта, вели антифашистскую агитацию.
Анастасия Москаль, учащаяся СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
Полгода подпольной работы под самым носом у немцев, но все же нашелся предатель, который привел на явочную квартиру Николая гестаповцев. Группу дяди Коли арестовали.
Галина Буро, корреспондент:
К 75-летию Победы 35-ая школа намерена добиться установки памятника на месте расстрела подпольщиков.
Игорь Потенго, директор СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
Двоим детям Николая удалось уцелеть, после войны уехали в Чебоксары. Школа вышла на них через чувашскую диаспору. Так завязалась международная дружба, общие проекты. Теперь о героизме Волкова знают от Немана до Волги, а на стене в музее самая ценная надпись: «Спасибо, что храните память о моем отце».
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Новости Беларуси. Великой Победе посвящается. Кем в годы войны для гродненского подполья стал Николай Волков и почему первых сопротивленцев в городе называли...
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