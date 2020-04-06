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«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

06.04.2020 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Великой Победе посвящается. Кем в годы войны для гродненского подполья стал Николай Волков и почему первых сопротивленцев в городе называли «группой дяди Коли»? Историю о гродненских ребятах и их важной миссии памяти, которую они теперь будут исполнять в новом школьном музее, рассказали в материале Галины Буро.   

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

На связи с нами – Чувашия. В Чебоксарах живут потомки Николая Волкова. 35-я школа в тесном контакте с правнуком Александром. Мы просим вспомнить рассказы его деда, то есть сына того самого подпольщика.   

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Александр Волков, правнук Николая Волкова (Россия):
Про отца – плохо, что помнит, что зашли здоровые какие-то мужики и били сильно, помнит. Почему-то в детстве он не рассказывал, не распространялся об этом. Все подробности стали известны года 4-5 назад.

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»


Это история и правда собрана школой по крупицам. Ведь в деле подполья главной была конспирация. Символично, что в семье 35-летнего инженера Николая Волкова как раз 22 июня 41-го года намечался переезд в Белосток по работе. Пришлось остаться и создать «группу дяди Коли», которая положила начало антифашистскому подпольному движению в оккупированном Гродно.     

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Светлана Статкевич, учащаяся СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
Примерно так выглядело помещение под полом, где собирались подпольщики. Обычно в ней находилась печатная машинка, радиостанция и керосиновая плитка, где готовили еду. 

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Группа состояла из 12 человек, но действовали не связанными между собой тройками. Смысл такой: если вдруг будут пытать одних, они не выдадут других.

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Подпольщики добывали одежду для переправки в партизанские отряды, доносили до горожан вести с фронта, вели антифашистскую агитацию. 

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Анастасия Москаль, учащаяся СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
Подпольная группа занималась тем, что покупала лекарства для раненых солдат, что было очень рискованно, так как они привлекали к себе внимание. Главным помощником Николая была его жена – Варвара Волкова, которая по профессии была врачом. Именно она больше всех рисковала своей жизнью, выписывая медикаменты в госпитале. 

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Полгода подпольной работы под самым носом у немцев, но все же нашелся предатель, который привел на явочную квартиру Николая гестаповцев. Группу дяди Коли арестовали.   

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Галина Буро, корреспондент:
Немцы жестоко пытали подпольщиков, есть свидетельства, что заживо сдирали им кожу. А в начале февраля 1942-го года 6 членов группы, в том числе Николая и его жену, вывезли на форт № 2 Гродненской крепости и расстреляли.

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

К 75-летию Победы 35-ая школа намерена добиться установки памятника на месте расстрела подпольщиков. 

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Игорь Потенго, директор СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
8 лет назад одной из улиц нашего города было присвоено имя Николая Алексеевича Волкова. Там была установлена памятная доска. Мы продолжили свою работу и в 2016 году нашей школе было присвоено имя героя-подпольщика Волкова. Мы этим очень гордимся. 
«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

Двоим детям Николая удалось уцелеть, после войны уехали в Чебоксары. Школа вышла на них через чувашскую диаспору. Так завязалась международная дружба, общие проекты. Теперь о героизме Волкова знают от Немана до Волги, а на стене в музее самая ценная надпись: «Спасибо, что храните память о моем отце». 

Люди в материале: Галина Буро, Александр Волков, Николай Волков, Игорь Потенго, Светлана Статкевич, Анастасия Москаль

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Великой Победе посвящается. Кем в годы войны для гродненского подполья стал Николай Волков и почему первых сопротивленцев в городе называли...
 
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