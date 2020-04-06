 В Германии цены на лимоны остались прежними. Вот что надо было скупать, а не гречку

Источник материала: Виртуальный Брест

Эх, не догадались мы вовремя, что подорожают лимоны, имбирь и всякого рода природные иммуностимуляторы. Продавцы кивают на закупку, а там отмалчиваются, а вот цены нет-нет, да повышаются до безобразного уровня. К слову, в некоторых магазинах уже нет ни лимонов, ни имбиря. А вот в Германии есть, и ничего не изменилось.





Дельменхорст, Германия





Фото было сделано сегодня. В магазинах пустых прилавков нет, все есть. Но есть ограничения в количестве людей в самом магазине, как правило это около 10 человек, за этим следит охрана на входе, один вышел, значит один вошёл ( даже если с супругой).





Немного других товаров, для сравнения с нашими ценами.







К слову, лимоны тоже пользуются популярностью в Германии, их тоже активно покупают, но вот цены прежние. А вот наши: