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В Германии цены на лимоны остались прежними. Вот что надо было скупать, а не гречку

06.04.2020 22:57 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Эх, не догадались мы вовремя, что подорожают лимоны, имбирь и всякого рода природные иммуностимуляторы. Продавцы кивают на закупку, а там отмалчиваются, а вот цены нет-нет, да повышаются до безобразного уровня. К слову, в некоторых магазинах уже нет ни лимонов, ни имбиря. А вот в Германии есть, и ничего не изменилось.

В Германии цены на лимоны остались прежними. Вот что надо было скупать, а не гречку

Дельменхорст, Германия

В Германии цены на лимоны остались прежними. Вот что надо было скупать, а не гречку

Фото было сделано сегодня. В магазинах пустых прилавков нет, все есть. Но есть ограничения в количестве людей в самом магазине, как правило это около 10 человек, за этим следит охрана на входе, один вышел, значит один вошёл ( даже если с супругой).

В Германии цены на лимоны остались прежними. Вот что надо было скупать, а не гречку

Немного других товаров, для сравнения с нашими ценами.

В Германии цены на лимоны остались прежними. Вот что надо было скупать, а не гречку
 В Германии цены на лимоны остались прежними. Вот что надо было скупать, а не гречку

К слову, лимоны тоже пользуются популярностью в Германии, их тоже активно покупают, но вот цены прежние. А вот наши:

 
 
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  Эх, не догадались мы вовремя, что подорожают лимоны, имбирь и всякого рода природные иммуностимуляторы. Продавцы кивают на закупку, а там отмалчиваются, а вот...
 
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