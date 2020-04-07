|
Муж пощекотал жену и спас ей жизнь
Источник материала: ОНТ
29-летний Марк Отуэй спас жизнь своей 34-летней жене Эби, когда пощекотал ее перед сном. Мужчина нащупал под грудью супруги уплотнение. Подробности
Марк щекотал жену и нащупал уплотнение размером с горошину. Женщина встала с кровати и самостоятельно не смогла найти опухоль, но решила обратиться к врачу.
Медики сначала не могли найти уплотнение, потому что оно было почти незаметно. Позже новообразование диаметром шесть миллиметров все-таки обнаружили. Оказалось, у Эби была вторая стадия онкологической болезни.
Опухоль была удалена. Пациентке не потребовалась химиотерапия.
Британка считает, что муж спас ей жизнь. Также Эби подчеркивает, что раньше никогда не ходила на прием к маммологу. Теперь Отуэй призывает женщин проходить обследования регулярно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29-летний Марк Отуэй спас жизнь своей 34-летней жене Эби, когда пощекотал ее перед сном. Мужчина нащупал под грудью супруги уплотнение. Подробности...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)