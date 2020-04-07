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Муж пощекотал жену и спас ей жизнь

07.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Муж пощекотал жену и спас ей жизнь

29-летний Марк Отуэй спас жизнь своей 34-летней жене Эби, когда пощекотал ее перед сном. Мужчина нащупал под грудью супруги уплотнение. Подробности рассказывает The Sun.

Марк щекотал жену и нащупал уплотнение размером с горошину. Женщина встала с кровати и самостоятельно не смогла найти опухоль, но решила обратиться к врачу.

Медики сначала не могли найти уплотнение, потому что оно было почти незаметно. Позже новообразование диаметром шесть миллиметров все-таки обнаружили. Оказалось, у Эби была вторая стадия онкологической болезни.

Опухоль была удалена. Пациентке не потребовалась химиотерапия.

Британка считает, что муж спас ей жизнь. Также Эби подчеркивает, что раньше никогда не ходила на прием к маммологу. Теперь Отуэй призывает женщин проходить обследования регулярно.

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29-летний Марк Отуэй спас жизнь своей 34-летней жене Эби, когда пощекотал ее перед сном. Мужчина нащупал под грудью супруги уплотнение. Подробности...
 
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