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Фигуристка Медведева приняла вызов Роналду и сделала 44 скручивания за 45 секунд
Источник материала: ОНТ
Португальский футболист Криштиану Роналду запустил новый челлендж при поддержке Nike. Спортсмен предложил всем желающим выполнить максимальное количество скручиваний за 45 секунд.
Сам нападающий «Ювентуса» сделал 142 повторения.
Вызов футболиста приняла фигуристка Евгения Медведева. Спортсменка опубликовала в Instagram видео выполнения скручиваний – девушке удалось выполнить 44 повторения за 45 секунд.
Фото: globallookpress
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Португальский футболист Криштиану Роналду запустил новый челлендж при поддержке Nike. Спортсмен предложил всем желающим выполнить максимальное количество...
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