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Фигуристка Медведева приняла вызов Роналду и сделала 44 скручивания за 45 секунд

07.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фигуристка Медведева приняла вызов Роналду и сделала 44 скручивания за 45 секунд

Португальский футболист Криштиану Роналду запустил новый челлендж при поддержке Nike. Спортсмен предложил всем желающим выполнить максимальное количество скручиваний за 45 секунд.

Сам нападающий «Ювентуса» сделал 142 повторения.

Вызов футболиста приняла фигуристка Евгения Медведева. Спортсменка опубликовала в Instagram видео выполнения скручиваний – девушке удалось выполнить 44 повторения за 45 секунд.

Фото: globallookpress

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Португальский футболист Криштиану Роналду запустил новый челлендж при поддержке Nike. Спортсмен предложил всем желающим выполнить максимальное количество...
 
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