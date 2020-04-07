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Пропуск граждан с украинской стороны на участке Пинского погранотряда прекращается

07.04.2020 06:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На участке Пинского пограничного отряда с украинской стороны прекращается пропуск граждан, проинформировал погранотряд на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Пропуск граждан с украинской стороны на участке Пинского погранотряда прекращается

"По официальной информации украинской стороны, 7 апреля с 00.00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск в страну своих граждан, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа- или железнодорожным транспортом", - сказано в сообщении.

В зоне ответственности Пинского погранотряда полностью вводятся ограничения на передвижение (в том числе и грузовых транспортных средств) в украинских пунктах пропуска "Самары" (с белорусской стороны "Дивин"), "Дольск" ("Мохро"), "Прикладники" ("Невель"), "Городище" ("Верхний Теребежов"). В железнодорожном пункте пропуска "Удрицк" (с белорусской стороны "Горынь") - только грузовые поезда.

Граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска: "Доманово" (с белорусской стороны "Мокраны"), "Выступовичи" ("Новая Рудня"), "Славутич" ("Комарин"), "Новые Яриловичи" ("Новая Гута"), "Сеньковка" ("Веселовка").

В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой.

Информацию по въезду в Украину следует уточнять в посольстве и консульских учреждениях этого государства.

Как сообщает украинская сторона, данные меры вводятся в рамках противодействия распространению COVID-19. Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно.

 
 
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  На участке Пинского пограничного отряда с украинской стороны прекращается пропуск граждан, проинформировал погранотряд на своей странице в Facebook, сообщает...
 
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