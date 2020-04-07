Источник материала: Новости Волковыска

Читатели «Народнай Воли» интересуются , чем сейчас занимается один из наиболее радикальных оппонентов правящей власти Николай Автухович. Бывший политзаключенный, через все испытания он прошел несломленным, постоянно декларировал свою готовность к борьбе – а тут вдруг исчез из информационного поля. Николай Автухович согласился ответить на вопросы о том, что он делает и каково его отношение к происходящему в Беларуси накануне очередной избирательной кампании.

– Вы практически ушли из активной политической деятельности. Значит ли это, что вы ушли из политики вообще?

– Да, я понимаю, что многих не устраивает отсутствие всякой информации обо мне и моих планах. Но это совсем не означает, что я ничего не делаю. Пусть не надеются, мои планы не изменились. В зависимости от целей и задач у каждого человека свое видение политической деятельности, а значит, и понимание слова «активность».

Хочется спросить, чего смогли добиться активисты, которые постоянно находятся в поле зрения, своей активной политической деятельностью? Ответ очевиден – ничего. В стране многим становится жить только хуже. А наши постоянные активисты продолжают «активничать». Процедура же праймериз вообще превратилась в позорный фарс.

Более того, можно с уверенностью сказать, что «активность» многих политических персонажей заводит простых людей в заблуждение и тормозит процессы, необходимые для достижения главной цели.

Для меня главное – это результаты моих действий. Свою активность мне пришлось адаптировать под среду, в которую меня загнал режим. Поэтому я, считайте, в подполье. То, что меня арестуют и изолируют, если я буду на виду, можно не сомневаться. И давайте будем честными, в сложившихся условиях открыто заниматься политикой может только один человек. Сейчас настоящая политика делается только в тени. На свету – только имитация. Как только ты становишься опасным для власти, найдется множество способов тебя упрятать в тюрьму.

– Если ничего не изменится, в конце лета нас ждут президентские выборы. Часть оппозиции проводит праймериз по выдвижению единого кандидата, часть призывает к бойкоту. Вы лично кого поддерживаете?

– В настоящее время никого не поддерживаю. Я был бы за бойкот, но и на его подготовку драгоценное время упущено. Оппозиционные структуры сами не хотят бойкотировать «выборы». Ни о какой работе с населением разговор вообще не ведется. Те, кто не осознает масштабов подготовки, не понимают, что так быстро создать условия для бойкота с победой на выходе невозможно.

Теперь мы можем просто участвовать в наблюдении и фиксации фактов «убедительной победы» Лукашенко.

Спецслужбы сделали все, чтобы отвлечь людей от подготовки к тому, чтобы власть у нас поменялась. И все игры оппозиции в праймериз и призывы использовать ситуацию предвыборной кампании для агитации людей помогают им в этом.

– Уже очевидно, что белорусско-российские отношения (и политические, и экономические) зашли в тупик. Видите ли вы сегодня угрозу для суверенитета Беларуси?

– Угроза суверенитету существует. Как мне кажется, Лукашенко держит в тайне многие свои намерения и действия, поэтому никто не знает, что нас ждет. Наличие дорожных карт свидетельствует о подковерной игре, которая вполне может привести к сдаче суверенитета Беларуси.

Ну, а такой тупик на моей памяти уже не первый, и кто знает, последний он или опять будет оттепель. Все зависит от очень многих составляющих, в том числе наличия и важности компромата друг на друга и от ситуации внутри самой России. То есть это уравнение со многими неизвестными.

Но хочу заметить, что все это произойдет лишь в крайнем случае, когда Лукашенко будет загнан в угол и ситуация для него будет безвыходной. И пока ему удается петлять между Россией и Западом, вливать в экономику неучтенные активы, он будет это делать.

Кроме того, и нельзя забывать о возможностях России влиять на выборы президента в нашей стране. Знаете, при наличии нужной суммы можно решить задачу не в пользу Лукашенко, но тогда мы можем получить полностью пророссийского президента и все вытекающие из этого последствия. Очень многие из тех, кто сегодня служит Лукашенко, запросто могут продаться другому работодателю, им до фонаря наш суверенитет. Так что угроза велика при самых разных сценариях развития событий.