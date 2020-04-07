Дом, баня и барбекю под одной крышей. Как устроен особняк в Минске почти за миллион долларов

Источник материала: Tut.by

В Минске на продажу выставлен очень необычный дом. Он привлекателен с точки зрения архитектуры, в нем стильный современный интерьер. Но самое интересное — это «умный дом», оснащенный по последнему слову инженерной мысли. REALTY.TUT.BY выяснил, как устроен двухуровневый особняк почти за миллион долларов.



Фото: АН «Этажи»

В описании на сайте АН «Этажи» говорится, что дом находится в районе индивидуальной застройки Минска по улице Брагинской. Рядом природоохранная зона, Цнянское водохранилище и большая зона отдыха.

Коттедж двухуровневый, объединенный в единый комплекс с гаражом, баней, террасой с барбекю и вспомогательными помещениями. Его общая площадь — 371 м², жилая — 143,8 м².





Таким он стал в результате глобальной реконструкции — еще два года назад здесь стоял типичный для старой минской частной застройки небольшой деревянный дом.

Теперь у дома выразительный экстерьер — клинкер и антрацитовая фальцевая кровля вкупе с архитектурой дома выглядят органично.

Вход в дом и на участок организован через большой теплый гараж. Из него попадаешь в просторный холл с высокими потолками и большой площадью остекления.









Здесь находится целый барбекю-комплекс с кухней (русская печь, дровяная плита и гриль) и домашний кинотеатр.









К холлу примыкает спа-зона. Здесь нашлось место для классической русской парной на дровах и хамама.









В жилой части дома на первом этаже расположена вторая кухня с современной встраиваемой техникой, обеденная зона и лаунж с камином, диванами и телевизором.



Лаунж на первом этаже





Дизайн интерьера современный. В нем преобладает белый цвет, который стал отличным фоном для дорогой дизайнерской мебели и коллекции картин.

Полы на первом этаже с подогревом, выполнены наливным способом. Это покрытие устойчиво к ударным нагрузкам и стиранию, безопасно и гипоаллергенно.



Холл второго этажа

На втором этаже находятся гостевая комната, спальня, гардеробная, санузел с большим джакузи и душевой, рабочий кабинет.







Кабинет обслуживает индивидуальная бесканальная малогабаритная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла

Из кабинета через вторую дверь можно попасть на лестницу и спуститься во внутренний дворик, который сейчас обустраивается.



Лестница из кабинета во внутренний дворик

Есть еще и мансардный этаж — он утеплен и подготовлен под чистовую отделку. При желании его можно превратить в большую жилую комнату, бильярдную.





И это не все козыри — дом имеет богатое техническое оснащение.

Освещением, климатом, роллетами, гаражными воротами, домашним кинотеатром и другими системами управляет интеллектуальная система на базе европейского стандарта KNX. Работа напольного и радиаторного отопления также подчиняется системе автоматизации.





Управление умным домом осуществляется с сенсорных панелей. Они многофункциональные и программируются по требованию для любых целей. Имеют многоуровневые подсветки для разных состояний и отображения активных и неактивных нагрузок.

Есть также голосовое управление посредством home kit apple, через сенсоры на стенах, с системного ipad либо со смартфона. Система может быть расширена, адаптирована к новым требованиям под новые правила управления с возможностью создания сложных сценариев.

Дом оснащен развитой проводной компьютерной и телевизионной сетью, что позволяет решить практически любые задачи.

Дом оборудован сложной системой приточно-вытяжной вентиляции на оборудовании компании SYSTEMAIR с рекуператорами тепла (две установки на дом и холл с гаражом).



Оборудование приточно-вытяжной вентиляции

Помещение гаража, холла, банного комплекса обслуживает приточная установка с подогревом воздуха от системы отопления дома. Объем подаваемого воздуха в нормальном режиме работы системы вентиляции позволяет полностью заменить воздух в помещениях за 30 минут.

Подача свежего воздуха производится из воздухораспределителей, расположенных на потолке у окон холла. Такая схема воздухообмена не позволяет распространяться запахам и влаге из помещений гаража и банного комплекса в зону холла. При включении повышенного режима работы увеличивается подача свежего воздуха в зону холла до 1500 м3/ч для обеспечения горения печей барбекю в холле, работы сауны, а также предотвращения распространения дыма и запахов в зону холла и дома. В повышенном режиме работы установки полная замена воздуха помещений холла, и гаража происходит чуть более чем за 10 минут. Этот режим также способствует комфортному нахождению в зоне холла до 25 человек. После полного затухания печей происходит возврат к нормальному режиму работы приточной установки.





Вторая приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла обеспечивает воздухообмен в остальных помещениях дома: гостиной, спальнях, постирочной, гардеробе и санузлах. Подача свежего воздуха через агрегат организованна в гостиной и спальнях из потолка вблизи окон. Вытяжка — организованна из помещений санузлов, постирочной, гардероба и кухни.

В холодный период года отбор тепла рекуператором из вытяжного воздуха (с эффективностью до 90%) позволяет не использовать дополнительные источники тепла на нагрев свежего воздуха, что позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы.

Система кондиционирования выполнена на базе двух сплит-систем и двухканальных кондиционеров DAIKIN. Управлять ею можно с локальных настенных панелей либо через приложение в смартфоне.

На террасе и перед въездом в гараж предусмотрена система автоматического снеготаяния. Антифриз в системе подогревает газовый котел, но только тогда, когда это необходимо — за это отвечает автоматика управления, ориентируясь на показания всепогодного датчика температуры и наличия осадков.





Аварийное отключения электричества никак не скажется на работе основных систем дома — в нем есть система бесперебойного электроснабжения мощностью 20кВт с аккумуляторами, которая позволит продержаться некоторое время в автономном режиме.

Серьезно подошли к освещению как внутри дома, так и снаружи. В помещениях много масштабируемого освещения на базе трековых систем с применением энергоэффективных LED-технологий. Есть фитоосвещение для растений, с управлением работой по времени суток. Система наружного фасадного и наземного освещения работает в автоматическом режиме с возможностью ручного управления.

За безопасность отвечает охранная сигнализация с удобным алгоритмом регулировки по зонам и управлением с радиопульта. Плюс сложная система наружного и внутреннего видеонаблюдения — в стадии монтажа 20 камер.

Входная дверь оборудована вызовной цветной панелью и двумя видеомониторами по дому. Ключи от нее именные, электронные.





На данный момент дом выставлен на продажу — с мебелью и техникой. Цена в рублях — 2 миллиона 440 тысяч.