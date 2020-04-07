ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дом, баня и барбекю под одной крышей. Как устроен особняк в Минске почти за миллион долларов

07.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на продажу выставлен очень необычный дом. Он привлекателен с точки зрения архитектуры, в нем стильный современный интерьер. Но самое интересное — это «умный дом», оснащенный по последнему слову инженерной мысли. REALTY.TUT.BY выяснил, как устроен двухуровневый особняк почти за миллион долларов.


Фото: АН «Этажи»

В описании на сайте АН «Этажи» говорится, что дом находится в районе индивидуальной застройки Минска по улице Брагинской. Рядом природоохранная зона, Цнянское водохранилище и большая зона отдыха.

Коттедж двухуровневый, объединенный в единый комплекс с гаражом, баней, террасой с барбекю и вспомогательными помещениями. Его общая площадь — 371 м², жилая — 143,8 м².


Таким он стал в результате глобальной реконструкции — еще два года назад здесь стоял типичный для старой минской частной застройки небольшой деревянный дом.

Теперь у дома выразительный экстерьер — клинкер и антрацитовая фальцевая кровля вкупе с архитектурой дома выглядят органично.

Вход в дом и на участок организован через большой теплый гараж. Из него попадаешь в просторный холл с высокими потолками и большой площадью остекления.



Здесь находится целый барбекю-комплекс с кухней (русская печь, дровяная плита и гриль) и домашний кинотеатр.




К холлу примыкает спа-зона. Здесь нашлось место для классической русской парной на дровах и хамама.



В жилой части дома на первом этаже расположена вторая кухня с современной встраиваемой техникой, обеденная зона и лаунж с камином, диванами и телевизором.


Лаунж на первом этаже


Дизайн интерьера современный. В нем преобладает белый цвет, который стал отличным фоном для дорогой дизайнерской мебели и коллекции картин.

Полы на первом этаже с подогревом, выполнены наливным способом. Это покрытие устойчиво к ударным нагрузкам и стиранию, безопасно и гипоаллергенно.


Холл второго этажа

На втором этаже находятся гостевая комната, спальня, гардеробная, санузел с большим джакузи и душевой, рабочий кабинет.



Кабинет обслуживает индивидуальная бесканальная малогабаритная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла

Из кабинета через вторую дверь можно попасть на лестницу и спуститься во внутренний дворик, который сейчас обустраивается.


Лестница из кабинета во внутренний дворик

Есть еще и мансардный этаж — он утеплен и подготовлен под чистовую отделку. При желании его можно превратить в большую жилую комнату, бильярдную.


И это не все козыри — дом имеет богатое техническое оснащение.

Освещением, климатом, роллетами, гаражными воротами, домашним кинотеатром и другими системами управляет интеллектуальная система на базе европейского стандарта KNX. Работа напольного и радиаторного отопления также подчиняется системе автоматизации.


Управление умным домом осуществляется с сенсорных панелей. Они многофункциональные и программируются по требованию для любых целей. Имеют многоуровневые подсветки для разных состояний и отображения активных и неактивных нагрузок.

Есть также голосовое управление посредством home kit apple, через сенсоры на стенах, с системного ipad либо со смартфона. Система может быть расширена, адаптирована к новым требованиям под новые правила управления с возможностью создания сложных сценариев.

Дом оснащен развитой проводной компьютерной и телевизионной сетью, что позволяет решить практически любые задачи.

Дом оборудован сложной системой приточно-вытяжной вентиляции на оборудовании компании SYSTEMAIR с рекуператорами тепла (две установки на дом и холл с гаражом).


Оборудование приточно-вытяжной вентиляции

Помещение гаража, холла, банного комплекса обслуживает приточная установка с подогревом воздуха от системы отопления дома. Объем подаваемого воздуха в нормальном режиме работы системы вентиляции позволяет полностью заменить воздух в помещениях за 30 минут.

Подача свежего воздуха производится из воздухораспределителей, расположенных на потолке у окон холла. Такая схема воздухообмена не позволяет распространяться запахам и влаге из помещений гаража и банного комплекса в зону холла. При включении повышенного режима работы увеличивается подача свежего воздуха в зону холла до 1500 м3/ч для обеспечения горения печей барбекю в холле, работы сауны, а также предотвращения распространения дыма и запахов в зону холла и дома. В повышенном режиме работы установки полная замена воздуха помещений холла, и гаража происходит чуть более чем за 10 минут. Этот режим также способствует комфортному нахождению в зоне холла до 25 человек. После полного затухания печей происходит возврат к нормальному режиму работы приточной установки.


Вторая приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла обеспечивает воздухообмен в остальных помещениях дома: гостиной, спальнях, постирочной, гардеробе и санузлах. Подача свежего воздуха через агрегат организованна в гостиной и спальнях из потолка вблизи окон. Вытяжка — организованна из помещений санузлов, постирочной, гардероба и кухни.

В холодный период года отбор тепла рекуператором из вытяжного воздуха (с эффективностью до 90%) позволяет не использовать дополнительные источники тепла на нагрев свежего воздуха, что позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы.

Система кондиционирования выполнена на базе двух сплит-систем и двухканальных кондиционеров DAIKIN. Управлять ею можно с локальных настенных панелей либо через приложение в смартфоне.

На террасе и перед въездом в гараж предусмотрена система автоматического снеготаяния. Антифриз в системе подогревает газовый котел, но только тогда, когда это необходимо — за это отвечает автоматика управления, ориентируясь на показания всепогодного датчика температуры и наличия осадков.


Аварийное отключения электричества никак не скажется на работе основных систем дома — в нем есть система бесперебойного электроснабжения мощностью 20кВт с аккумуляторами, которая позволит продержаться некоторое время в автономном режиме.

Серьезно подошли к освещению как внутри дома, так и снаружи. В помещениях много масштабируемого освещения на базе трековых систем с применением энергоэффективных LED-технологий. Есть фитоосвещение для растений, с управлением работой по времени суток. Система наружного фасадного и наземного освещения работает в автоматическом режиме с возможностью ручного управления.

За безопасность отвечает охранная сигнализация с удобным алгоритмом регулировки по зонам и управлением с радиопульта. Плюс сложная система наружного и внутреннего видеонаблюдения — в стадии монтажа 20 камер.

Входная дверь оборудована вызовной цветной панелью и двумя видеомониторами по дому. Ключи от нее именные, электронные.


На данный момент дом выставлен на продажу — с мебелью и техникой. Цена в рублях — 2 миллиона 440 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на продажу выставлен дом, в котором всем управляет автоматика.
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Автухович: «Свою активность мне пришлось адаптировать под среду, в которую меня загнал режим…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика