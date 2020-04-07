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Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Евроторга" объемом до 30 млрд рублей

07.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

Сама программа бессрочная.

Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

Как сообщалось ранее, "Евроторг" может вернуться на российский долговой рынок в первом - начале второго квартала 2020 года. Об этом рассказал в декабре прошлого года директор по инвестициям "Евроторга" Андрей Матявин на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

"Мы рассматриваем такую возможность, ведем работу, понятно, что все зависит от рыночных обстоятельств, но в целом намерение у компании есть", - заявил Матявин. Он не стал комментировать сроки и объем размещения, добавив, что эта сделка будет немного отличаться по структуре и будет "инновационной для рынка".

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. Купоны квартальные.

Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

В конце сентября 2019 года "Евроторг" полностью разместил на "Московской бирже" дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей по цене 103% от номинала. Таким образом, в настоящее время объем 1-го выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн.
 
 
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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") серии 001Р объемом до 30 млрд рублей...
 
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