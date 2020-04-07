В Лунинце за ночь украли 42 туи









inform-progulka.by В ночь на 5 апреля возле здания по улице Советской злоумышленники похитили туи. Хозяева не досчитались 42 растений, пишет

Ещё одну тую выкопали, но не успели забрать.





Судя по всему, похитители "орудовали" с двух сторон. Судя по следам, похитителей было двое.









Владелец обратился к правоохранителям. Сейчас злоумышленников ищут.





Очевидцев, которые видели что-либо или располагают какой-нибудь информацией просят сообщить в милицию по тел. 102 либо 8-044-7492001.





За важную информацию хозяин обещает вознаграждение в размере 200 рублей.



