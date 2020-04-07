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В Лунинце за ночь украли 42 туи
Источник материала: Партизан
43-ю выкопали, но не успели забрать.
В ночь на 5 апреля возле здания по улице Советской злоумышленники похитили туи. Хозяева не досчитались 42 растений, пишет
Ещё одну тую выкопали, но не успели забрать.
Судя по всему, похитители "орудовали" с двух сторон. Судя по следам, похитителей было двое.
Владелец обратился к правоохранителям. Сейчас злоумышленников ищут.
Очевидцев, которые видели что-либо или располагают какой-нибудь информацией просят сообщить в милицию по тел. 102 либо 8-044-7492001.
За важную информацию хозяин обещает вознаграждение в размере 200 рублей.
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43-ю выкопали, но не успели забрать.
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