Минюст США: Россия и Катар заплатили взятки чиновникам ФИФА за проведение чемпионата мира













Сообщается Россия и Катар подкупили чиновников ФИФА при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно. В обвинении говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер, получил взятку от России в размере $ 5 млн Рафаэлю Сальгеро, который также был в Исполнительном комитете ФИФА, обещали $ 1 млн в обмен на голосование за Россию.

Взятки при голосовании за Катар получили Бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и бывший вице-президент ФИФА и президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Николас Леоз.

Победителем ЧМ-2018 в России стала национальная команда Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии. Об этом сообщает "Рамблер".