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Минюст США: Россия и Катар заплатили взятки чиновникам ФИФА за проведение чемпионата мира

07.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обширный обвинительный акт, поданный в Окружной суд Соединенных Штатов по восточному округу Нью-Йорка, выдвигает многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА, сообщается на официальном сайте министерства юстиции США.




Сообщается Россия и Катар подкупили чиновников ФИФА при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно. В обвинении говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер, получил взятку от России в размере $ 5 млн Рафаэлю Сальгеро, который также был в Исполнительном комитете ФИФА, обещали $ 1 млн в обмен на голосование за Россию.
Взятки при голосовании за Катар получили Бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и бывший вице-президент ФИФА и президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Николас Леоз.
Победителем ЧМ-2018 в России стала национальная команда Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии. Об этом сообщает "Рамблер". 
 
 
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Обширный обвинительный акт, поданный в Окружной суд Соединенных Штатов по восточному округу Нью-Йорка, выдвигает многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА,...
 
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