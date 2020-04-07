Помните «Милан» с Шевченко и Кака? Показываем, как лидеры той команды выглядят сейчас

Источник материала: Tut.by

В начале 2000-х главной командой Италии был «Милан». Под руководством Карло Анчелотти клуб выигрывал чемпионат страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии. Сейчас «красно-черные» переживают кризис, а потому SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить главных героев той команды и узнать, чем они занимаются сейчас.



Reuters

Фото: Reuters, официальный сайт «Милана», личные страницы в Instagram.