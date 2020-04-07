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Помните «Милан» с Шевченко и Кака? Показываем, как лидеры той команды выглядят сейчас
Источник материала: Tut.by
В начале 2000-х главной командой Италии был «Милан». Под руководством Карло Анчелотти клуб выигрывал чемпионат страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии. Сейчас «красно-черные» переживают кризис, а потому SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить главных героев той команды и узнать, чем они занимаются сейчас.
Фото: Reuters, официальный сайт «Милана», личные страницы в Instagram.
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В начале 2000-х главной командой Италии был «Милан». Под руководством Карло Анчелотти клуб выигрывал чемпионат страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Италии...
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