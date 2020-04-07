Чтобы уговорить дочек завтракать, мама делает настоящие картины из еды. Посмотрите, что получается

Источник материала: ОНТ

Зачастую дети отказываясь есть по утрам, заставляют своих матерей изрядно понервничать. Тогда на помощь мамам приходит фантазия.

Впихнуть в ребёнка утреннюю еду бывает очень сложно. Дети зачастую размазывают по тарелке, лицу и столу утреннюю еду. Однако мама из Японии по имени Этони создала свой способ, чтобы накормить трёх своих своих капризных дочек. На завтрак она готовит настоящие шедевры.

К слову, Этони не повар. Однако женщина, как и многие японки, отлично владеет искусством кьярабен — это оформление обычных ланчей в виде людей, животных, персонажей мультиков, сказок и даже знаменитостей.

Создавать завтраки в таком стиле довольно сложно. Но Этони делает это ради того, чтобы все дети были счастливы, довольны и позавтракали уже наконец без боя и уговоров.

Искусство Тони стало приносить и ещё одну пользу. Один знакомый посоветовал Этони завести свой блог в Instagram, который был бы посвящён её выдающимся завтракам.

Теперь у Этони более 116 тысяч подписчиков. Также она написала кулинарную книгу, в которой учит других родителей создавать такие же блюда.

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