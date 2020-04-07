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Чтобы уговорить дочек завтракать, мама делает настоящие картины из еды. Посмотрите, что получается

07.04.2020 10:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чтобы уговорить дочек завтракать, мама делает настоящие картины из еды. Посмотрите, что получается

Зачастую дети отказываясь есть по утрам, заставляют своих матерей изрядно понервничать. Тогда на помощь мамам приходит фантазия. 

Впихнуть в ребёнка утреннюю еду бывает очень сложно. Дети зачастую размазывают по тарелке, лицу и столу утреннюю еду. Однако мама из Японии по имени Этони создала свой способ, чтобы накормить трёх своих своих капризных дочек. На завтрак она готовит настоящие шедевры.

К слову, Этони не повар. Однако женщина, как и многие японки, отлично владеет искусством кьярабен — это оформление обычных ланчей в виде людей, животных, персонажей мультиков, сказок и даже знаменитостей. 

Создавать завтраки в таком стиле довольно сложно. Но Этони делает это ради того, чтобы все дети были счастливы, довольны и позавтракали уже наконец без боя и уговоров.

Искусство Тони стало приносить и ещё одну пользу. Один знакомый посоветовал Этони завести свой блог в Instagram, который был бы посвящён её выдающимся завтракам. 

Теперь у Этони более 116 тысяч подписчиков. Также она написала кулинарную книгу, в которой учит других родителей создавать такие же блюда.

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Зачастую дети отказываясь есть по утрам, заставляют своих матерей изрядно понервничать. Тогда на помощь мамам приходит фантазия.  Впихнуть в ребёнка утреннюю еду...
 
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