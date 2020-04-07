Право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (далее – пособие) имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье:

воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу; оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим))в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей (мать (мачеха) или отец (отчим)) в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

Пособие назначается на каждого ребенка старше 3 лет в следующих размерах:

— на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет — 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума;

— на других детей — 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума.

Пособие назначается ежегодно со дня возникновения права на него и выплачивается ежемесячно:

— на ребенка-инвалида старше 3 лет — по день истечения срока признания ребенка инвалидом, установленного медико-реабилитационной экспертной комиссией, включительно, но не позднее дня, предшествующего дню достижения им возраста18 лет;

— на других детей старше 3 лет, которые:

не обучаются в учреждениях образования и не работают, — по день утраты основания, дающего право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, включительно, но не позднее дня достижения ими возраста 16 лет;

получают дошкольное образование или специальное образование на уровне дошкольного образования, — по день утраты основания, дающего право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, включительно;

получают общее среднее образование или специальное образование на уровне общего среднего образования, — по день утраты основания, дающего право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, включительно, но не позднее окончания обучения (по июнь включительно);

получают профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование в дневной форме получения образования за счет собственных средств, — по день утраты основания, дающего право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, включительно, но не позднее дня достижения ими возраста 18 лет;

— на детей старше 3 лет из семей, указанных в пункте 4 настоящей статьи, — по день утраты основания, дающего право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, включительно, но не позднее дня достижения детьми возраста 18 лет включительно, на детей, достигших возраста 18 лет, при получении ими общего среднего образования или специального образования на уровне общего среднего образования –– не позднее окончания обучения (по июнь включительно).

Пособие назначается , если на дату обращения за ним, а также не менеешести месяцев в общей сложности в календарном году, предшествующем году обращения за таким пособием, трудоспособный отец (отчим) в полной семье либо трудоспособный родитель в неполной семье:

1.1. работают или осуществляют иной вид деятельности в Республике Беларусь, приносящий заработок (доход), с которого в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет фонда, либо работают в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Республики Беларусь;

1.2. проходят в Республике Беларусь военную службу, альтернативную службу, службу в органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;

1.3. получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или послевузовское образование в дневной форме получения образования;

1.4. проходят подготовку в клинической ординатуре в очной форме;

1.5. зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных с выплатой пособия по безработице либо проходят профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации илиосваивают содержание образовательной программы обучающих курсов по направлению этих органов;

1.6. осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 лет, находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту службы) или являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, и соответствующая деятельность приостановлена в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет в порядке, установленном законодательством;

1.7. являются получателями пенсии или ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе, пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособия на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека.

Матери (мачехе) в полной семье, в которой отец (отчим) проходит срочную военную службу, альтернативную службу, пособие назначается, если на дату обращения за таким пособием она относится к категории лиц, указанных в пунктах 1.1-1.7 настоящей статьи.

Условие занятости не менее шести месяцев в общей сложности в календарном году, предшествующем году обращения за пособием, не распространяется на отца (отчима), усыновителя (удочерителя) который проходит срочную военную службу, альтернативную службу, а также трудоспособного отца (отчима) в полной семье либо трудоспособного родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя), которые в году обращения за пособием относятся к категориям лиц, указанным в пунктах 1.6 и 1.7 настоящей статьи.

При обращении за пособием по истечении шести месяцев со дня возникновения права на них такие государственные пособия назначаются со дня обращения.

За более подробной информацией по вопросам назначения государственных пособий семьям, воспитывающим детей, обращаться по адресу: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 1А, кабинет № 10 или по тел. 29-4-72.

Отдел пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.