В период работы пенсионера пенсия может выплачиваться в полном размере, не выплачиваться вообще либо с частичным ограничением.

В полном размере пенсия выплачивается лицам, непосредственно работающим в производстве сельскохозяйственной продукции на предприятиях сельского хозяйства, а также пенсионерам, у которых индивидуальный коэффициент заработка не превышает 1,3. В соответствии со статьей 83 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон) часть пенсии, исчисленная исходя из индивидуального коэффициента заработка свыше, чем 1.30000, в период работы, службы либо предпринимательской деятельности не выплачивается.

Данный порядок выплаты пенсии является единым для всех получателей пенсии независимо от уровня получаемой заработной платы, а также независимо от формы устройства на работу – будь то трудовой договор, договор подряда или гражданско-правовой договор.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период работы в должности, которая дает право на эту пенсию вне зависимости от того, занято лицо полный рабочий день или работает неполную рабочую неделю.

Частью 1 статьи 93 Закона установлена обязанность всех работодателей, независимо от формы собственности, извещать орган, выплачивающий пенсию, о приеме на работу пенсионера в 5-дневный срок. В случае невыполнения данной нормы излишне выплаченные суммы пенсий взыскиваются в пользу органа, выплачивающего пенсию, в бесспорном порядке по его распоряжению с работодателей – юридических лиц и в судебном порядке – с работодателей – физических лиц.

Многие работодатели не разграничивают органы, выплачивающие пенсию, и органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Представив органам фонда сведения по персонифицированному учету о приеме либо увольнении лица, они сообщают пенсионеру, что органы по труду, занятости и социальной защите также уведомлены об их увольнении или трудоустройстве, таким образом, вводя пенсионера в заблуждение. Важно отметить, что пенсии выплачиваются управлениями по труду, занятости и социальной защите. Предоставление Фонду социальной защиты населения персонифицированного учета не освобождает работодателя от обязанности предоставления сведений о приеме на работу пенсионера органу, выплачивающему пенсию.

Вместе с тем, и сам пенсионер обязан извещать орган, выплачивающий ему пенсию, об обязательствах, влекущих изменение размера пенсии (прием на работу, перевод на другую работу, не связанную с производством сельскохозяйственной продукции, увольнение с работы, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, перемена места жительства и другое), а также прекращение ее выплаты (статья 93 Закона). При подаче в управление по труду, занятости и социальной защите заявления о назначении либо перерасчете пенсии пенсионер обязуется извещать об обстоятельствах, влияющих на размер и выплату пенсии, что заверяет своей подписью. Подобная информация указана в пенсионном удостоверении. В случае несвоевременного сообщения об увольнении пенсия может быть выплачена за прошлое время, но не более, чем за 3 года перед обращением за перерасчетом.

Статья 94 Закона регулирует порядок удержания излишне выплаченных сумм пенсий с получателя. Так, удержания производятся на основании решений Комиссии по назначению пенсии, для взыскания сумм пенсий, излишне выплаченных вследствие непредоставления либо предоставления пенсионером заведомо неверных сведений о работе. Удержания производятся в размере не свыше 20 % от суммы назначенной пенсии до полного погашения суммы переплаты.

Более подробную инфрмацию можно получить по телефонам: 29-4-95, 29-4-96, 29-5-44.

Оксана КУЛИНКОВИЧ, заместитель начальника управления – начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.