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Пресс-секретарь Лукашенко купила элитное жильё за 355 тысяч рублей по странной схеме

07.04.2020 10:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт купила однокомнатную квартиру площадью 108,4 метра в комплексе «Олимпик Парк», который возводит компания «Тапас» неподалеку от водохранилища «Дрозды». Об этом узнала «Наша Нива». Сделку заключили в марте 2019 года. Элитная недвижимость обошлась в 355 тысяч рублей (или 166 550 долларов по актуальному на тот момент курсу).

Любопытно, что Эйсмонт приобрела жилье не напрямую у застройщика, компании «Тапас», как большинство ее соседей. Квартиру ей продал «А. П. Белый». Уточним, что Александр Павлович Белый – бывший хоккеист и бывший генеральный менеджер хоккейного минского «Динамо». Он – отец Павла Белого, нападающего хоккейной команды Александра Лукашенко и топ-менеджера компании «Тапас».

В январе 2019 года «А. П. Белый» выкупил квартиру у «Тапаса» за 165 760 долларов. А через два с половиной месяца перепродал Эйсмонт примерно за те же деньги. «Наша Нива» подчеркивает, что весной 2019 года в том же подъезде «Тапас» продал аналогичную недвижимость за 190 тысяч долларов. То есть на 15% дороже, чем цена для «А. П. Белого» и, соответственно, для Натальи Эйсмонт.

 
 
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт купила однокомнатную квартиру площадью 108,4 метра в комплексе «Олимпик Парк», который возводит компания...
 
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