3 апреля в милицию поступили сообщения от двух жителей а.г. Лошница Борисовского района, которые обнаружили свои вскрытые автомобили не в том месте, где они накануне вечером припарковали.

Следственно-оперативной группой осмотрены места происшествия, салоны автомобилей, опрошены местные жители, изъяты следы и предметы.

В ходе разбирательства установлено, что причастными к произошедшему оказались 16- летний и 17-летний местные жители.

По данным следствия, несовершеннолетние ночью, гуляя по улице и увидев стоявший возле дома ВАЗ, решили на нем покататься. Проникли в незапертый автомобиль и завели двигать путем соединения проводов. Когда автомобиль заглох в процессе неправильной эксплуатации, они его оставили и нашли другой автомобиль ВАЗ, припаркованный на улице. Машину вскрыли и также запустили двигатель. Поскольку бензина в ней было мало, они подъехали к первой машине и попытались слить с нее бензин. Когда у них это не получилось, поменяли аккумуляторы, чтобы завести предыдущую. В последствии взяли из салона магнитолу и ушли.

Молодые люди признались в содеянном. Собирается материал, характеризующий их личности. Известно, что ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования. Особое внимание уделяется вопросам организации контроля за подростками со стороны взрослых.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног