США: Россия и Катар получили право на чемпионат мира по футболу за взятки









Согласно обвинительному заключению, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России пять миллионов долларов через сеть подставных компаний. Часть этих средств выплатили американские фирмы, представлявшие интересы России во время подготовки к чемпионату мира.





Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро обвиняется в получении миллиона долларов за голосование за предоставление России права проведения чемпионата.





Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре предъявлены обвинения в получении взяток от Катара.





Процессу голосования в 2010 году, в результате которого Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу сопутствовала серия скандалов и расследований.





Россия одержала тогда верх в состязании с Англией, Нидерландами-Бельгией и Испанией-Португалией, которые намеревались проводить чемпионаты совместно. Катар взял верх над Соединенными Штатами.









Эти результаты сразу же вызвали подозрения. Больше половины участников голосований, в том числе президент ФИФА Йозеф Блаттер, стали объектами различных обвинений. Блаттер впоследствии был отстранен от должности президента после расследования, проведенного комитетом ФИФА по этическим вопросам.





Нынешние официальные обвинения – первые, в которых утверждается, что Россия и Катар получили право проведения чемпионатов мира по футболу, подкупив чиновников ФИФА.