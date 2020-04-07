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Лукашенко: экономика и жизнь людей — вопрос номер один

07.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: экономика и жизнь людей — вопрос номер один

Экономика и жизнь людей — вопрос номер один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о поставках нефти в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

«Имея открытую экономику, мы во многом зависим от тех процессов, которые развиваются в мире. События развиваются порой неоднозначно. Поэтому мной запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют реагирования в наибольшей степени и прежде всего влияют на нашу экономику. Подчеркиваю, это главное. Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе — вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу», — заявил белорусский лидер.

Говоря о происходящих в мире событиях, включая падение цен на нефть, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой ситуации необходимо сориентироваться и, если необходимо, приспособить экономику страны и общество к тому, чтобы не понести потерь. «А если и будут, то эти потери должны быть минимальными. Поэтому я всегда говорю: экономика — во главу угла. Главное сегодня — экономика. Одно из направлений — нефтепереработка, покупка нефти. Особенно при этой волатильности и достаточно низких ценах на нефть», — сказал Президент.-0

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Александр Лукашенко поинтересовался актуальным положением дел в нефтеперерабатывающем комплексе страны, в частности загрузкой мощностей, показателями эффективности за отчетный период.
 
 
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«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», — заявил глава государства.
 
 
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По словам главы государства, вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро. «Нефть нефтью, но ее на стол не подашь», — подчеркнул белорусский лидер.

 
 
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Экономика и жизнь людей — вопрос номер один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о поставках нефти в Беларусь, передает...
 
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