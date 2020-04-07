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Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива
Источник материала: Myfin
Говоря о происходящих в мире событиях, включая падение цен на нефть, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой ситуации необходимо сориентироваться и, если необходимо, приспособить экономику страны и общество к тому, чтобы не понести потерь.
«А если и будут, то эти потери должны быть минимальными. Поэтому я всегда говорю: экономика - во главу угла. Главное сегодня – экономика. Одно из направлений – нефтепереработка, покупка нефти. Особенно при этой волатильности и достаточно низких ценах на нефть», – сказал президент.
«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», – заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.
Перед представителями
правительства и руководителями регионов
президент поставил ряд вопросов, в том
числе в отношении наличия мощностей
для хранения
Александр Лукашенко предупредил, чтобы все взятые на себя обязательства по принятию на хранение нефтепродуктов строго исполнялись. «Стенограмма ведется. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и (в результате. – Прим.) не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя», – сказал он.
«Мы это не скрываем. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать», – резюмировал президент.
Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Об этом глава государства заявил 7 апреля на...
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