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Президент Беларуси: сегодня нефть дешёвая, надо купить её, произвести нефтепродукты и создать определённый запас
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономика и жизнь людей – вопрос номер один на ближайшую перспективу. Об этом Президент заявил 7 апреля на совещании, где обсуждались поставки нефти в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще 6 апреля в «Белнефтехиме» заявили, что поставки углеводородов из России на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям. Новополоцк и Мозырь должны получить в апреле 2 млн тонн сырья по цене 10 рублей за баррель.
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Президент Беларуси: сегодня нефть дешёвая, надо купить её, произвести нефтепродукты и создать определённый запас
Новости Беларуси. Экономика и жизнь людей – вопрос номер один на ближайшую перспективу. Об этом Президент заявил 7 апреля на совещании, где обсуждались поставки...
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