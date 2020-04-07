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Дарья Домрачева показала упражнения, которые помогут похудеть к лету
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала несколько упражнений, которые не только взбодрят, но и помогут поддерживать стройную фигуру.
«Конечно, лучше всего пробежаться и позаниматься на свежем воздухе, но не у всех сегодня есть такая возможность. Разумная и подходящая вашему организму спортивная нагрузка активизирует защитные силы организма, поднимает настроение и настраивает на позитивный лад», –
Чтобы подать пример своим подписчикам, Домрачева записала небольшой ролик со своей тренировкой. На кадрах видео спортсменка прыгает, качает пресс, выполняет махи ногами и даже делает отжимания с хлопками.
Пользователи соцсети неловко посмеялись и попросили биатлонистку сделать пост с упражнениями, которые по силам неподготовленным людям, ведь не все способны справиться с уровнем нагрузок Дарьи Домрачевой.
Если вы тоже не можете сразу приступить к упражнениям от белорусской спортсменки, рекомендуем вам пройти подготовку лёгкого уровня – вскопать грядки. А заодно можно что-нибудь посадить, чтобы через несколько месяцев наслаждаться плодами своего труда.
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала несколько упражнений, которые не только взбодрят, но и помогут поддерживать стройную фигуру. «Конечно, лучше всего...
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