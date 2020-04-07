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Дарья Домрачева показала упражнения, которые помогут похудеть к лету

07.04.2020 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала несколько упражнений, которые не только взбодрят, но и помогут поддерживать стройную фигуру.   

«Конечно, лучше всего пробежаться и позаниматься на свежем воздухе, но не у всех сегодня есть такая возможность. Разумная и подходящая вашему организму спортивная нагрузка активизирует защитные силы организма, поднимает настроение и настраивает на позитивный лад», – написала белорусская биатлонистка на своей странице в Instagram.   

Чтобы подать пример своим подписчикам, Домрачева записала небольшой ролик со своей тренировкой. На кадрах видео спортсменка прыгает, качает пресс, выполняет махи ногами и даже делает отжимания с хлопками.  

Дарья Домрачева показала упражнения, которые помогут похудеть к лету
Фото: instagram.com/dadofun 

Пользователи соцсети неловко посмеялись и попросили биатлонистку сделать пост с упражнениями, которые по силам неподготовленным людям, ведь не все способны справиться с уровнем нагрузок Дарьи Домрачевой.  

Если вы тоже не можете сразу приступить к упражнениям от белорусской спортсменки, рекомендуем вам пройти подготовку лёгкого уровня – вскопать грядки. А заодно можно что-нибудь посадить, чтобы через несколько месяцев наслаждаться плодами своего труда.  

Кстати, огородом любят заниматься и популярные артисты. Взглянуть на них в окружении овощей и фруктов можно здесь.   

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Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала несколько упражнений, которые не только взбодрят, но и помогут поддерживать стройную фигуру.    «Конечно, лучше всего...
 
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