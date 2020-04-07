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Лучше чем ламинат. Простое дизайнерское решение для интерьера квартиры: клеим артвинил на стену

07.04.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вам надоело маяться бездельем в самоизоляции в квартире и вы все чаще стали замечать, что ваш интерьер требует перемен? Тогда это видео от профессионального строителя-отделочника и блогера Павла Сидорика вам будет полезным. Он расскажет, как без шума и пыли декорировать стены с использованием современных напольных покрытий. И речь пойдет не о ламинате, а об артвиниле. С ним работать проще, чем с ламинатом, для резки не нужен специальный инструмент, поэтому с этой работой можно справиться самостоятельно.

В начале видео Павел Сидорик вкратце рассказывает о преимуществах артвинила. Этот материал мы знаем еще и с другими названиями — напольная плитка ПВХ или кварцвинил. Он является альтернативой ламинату, паркету или паркетной доске. Артвинил не уступает им в износостойкости, а по некоторым показателям их обгоняет. Например, он дружит с «теплыми» полами, не боится влаги, ровно и легко режется.

Павел отметил также большой выбор цветов и программу на сайте производителя, в которой можно подобрать раскладку под свой интерьер.

В этом видео Павел показывает основные приемы работы с артвинилом при отделке стены на утепленном балконе. Для приклеивания плиток он использовал специальный клей для ПВХ-покрытий. Из инструмента ему понадобился шпатель и гребенка (2 мм), угольник, малярный нож, кисть и рулетка. Как видите — минимальный набор, без шумных болгарок и циркулярок.

Предварительно Павел сделал раскладку плитки разных цветов на полу. Так можно оценить, какой получится рисунок и при необходимости что-то изменить. Чтобы плитки не расходились, Павел склеил их между собой малярной лентой. Потом измерил высоту и ширину стены, на которую нужно клеить артвинил. Под эти размеры прямо на полу плитки обрезал. Это довольно простая процедура: по линии винил прорезается ножом сверху и в этом месте плитка сгибается и отламывается руками.
Далее на стену шпателем наносится клей и гребенкой распределяется по поверхности. И на него клеится артвинил. Стоит помнить, что клей, пока не высох, хорошо стирается с плитки мокрой мочалкой. После полного высыхания он снимается только механическим путем.

Как видите, такой ремонт очень прост, а результат отличный. Это дизайнерское решение можно взять на заметку.

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Теги: Минск
 
 
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