ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Китайская Changan выводит на рынок обновленный городской электрокар BenBen

07.04.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Электрокар Changan BenBen EV360 — модель относительно свежая, но рынок ее принял прохладно: если в 2017 году в Китае было продано немногим более 21 тысячи машин, то в прошлом году покупателей нашли всего 2311 экземпляров модели. Чтобы взбодрить спрос, в компании спешно подготовили обновленную версию BenBen с приставкой E-Star в обозначении.


Хэтчбеку изменили оформление передней части кузова. Появились новые бампер и светодиодная головная оптика, а также закрытая решетка радиатора, габариты BenBen E-Star как и у дореформенного варианта — длина 3,73 м и 2,41 м колесной базы. Шасси также не претерпело изменений — это стойки McPherson спереди и полузависимая задняя подвеска.



Зато интерьер у бюджетного электрокара полностью новый. Заменены дверные панели, руль и сиденья, а передняя панель преобразилась в духе современных компактных Mercedes — здесь теперь имеется два экрана диагональю 10,25 дюймов каждый (левый для приборов, правый отдан под медиасистему). Силовой агрегат остался нетронутым — в движение BenBen E-Star приводится 75-сильным электродвигателем, привод на переднюю ось. Емкость батареи — 32,2 кВтч, а одного заряда должно хватить примерно на 300 км пробега по устаревшей методике NEDC. Максимальная скорость — 125 км/ч.


У китайских дилеров BenBen E-Star появится в апреле по цене от 72 800 юаней (около 10 300 долларов в пересчете)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Changan изменила внешность и перекроила салон своему бюджетному электрическому хэтчбеку BenBen.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучше чем ламинат. Простое дизайнерское решение для интерьера квартиры: клеим артвинил на стену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика