Китайская Changan выводит на рынок обновленный городской электрокар BenBen

Источник материала: Tut.by

Электрокар Changan BenBen EV360 — модель относительно свежая, но рынок ее принял прохладно: если в 2017 году в Китае было продано немногим более 21 тысячи машин, то в прошлом году покупателей нашли всего 2311 экземпляров модели. Чтобы взбодрить спрос, в компании спешно подготовили обновленную версию BenBen с приставкой E-Star в обозначении.





Хэтчбеку изменили оформление передней части кузова. Появились новые бампер и светодиодная головная оптика, а также закрытая решетка радиатора, габариты BenBen E-Star как и у дореформенного варианта — длина 3,73 м и 2,41 м колесной базы. Шасси также не претерпело изменений — это стойки McPherson спереди и полузависимая задняя подвеска.









Зато интерьер у бюджетного электрокара полностью новый. Заменены дверные панели, руль и сиденья, а передняя панель преобразилась в духе современных компактных Mercedes — здесь теперь имеется два экрана диагональю 10,25 дюймов каждый (левый для приборов, правый отдан под медиасистему). Силовой агрегат остался нетронутым — в движение BenBen E-Star приводится 75-сильным электродвигателем, привод на переднюю ось. Емкость батареи — 32,2 кВтч, а одного заряда должно хватить примерно на 300 км пробега по устаревшей методике NEDC. Максимальная скорость — 125 км/ч.





У китайских дилеров BenBen E-Star появится в апреле по цене от 72 800 юаней (около 10 300 долларов в пересчете)