Все больше молодежных событий Минской области проходит в виртуальном пространстве.
Недавно состоялась онлайн-встреча с первым секретарем Минского областного комитета ОО БРСМ Кириллом Шиком в социальной сети Инстаграм.
На интернет-портале “Молодежь Минщины” на постоянной основе выходят актуальные новости, полезные советы и развлекательные странички.
В социальной сети Вконтакте в группе “
На всех интернет-площадках распространяется информация, пропагандирующая здоровый образ жизни, а также меры предосторожности от различных вирусов, в том числе и короновируса.
В рамках проекта #клевыеканикулы молодежь размещает на своих страничках в социальных сетях фотоотчеты с выполненными заданиями согласно условиям проекта.
В социальных сетях Инстаграм и Вконтакте в группе “
В регионах Минской области проводятся различные интернет-конкурсы. Так, в Пуховичском районе проходит фотоконкурс «Улыбка БРСМ». В Червенском – онлайн-конкурс рисунков. В Жодино в социальных сетях ведется рубрика «Просто останься дома».
Во многих районах интересом молодежи пользуются прямые эфиры и встречи в режиме онлайн с яркими и творческими личностями.
Кроме того, Минщина присоединилась в интернет-ресурсах к челленджу #спасибомедикам.
С 20 марта 2020 года на территории области активно работают молодежные информационные линии для оказания помощи пожилым гражданам старше 65 лет. С момента старта их работы принято 23 звонка и осуществлено 23 выхода волонтеров. В основном граждане обращаются с просьбой приобретения и доставкой продуктов питания. Есть и такие случаи, когда пожилые просят забрать в учреждении здравоохранения рецепт на лекарственные препараты и приобрести их.