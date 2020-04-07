Все больше молодежных событий Минской области проходит в виртуальном пространстве.

Недавно состоялась онлайн-встреча с первым секретарем Минского областного комитета ОО БРСМ Кириллом Шиком в социальной сети Инстаграм.

На интернет-портале “Молодежь Минщины” на постоянной основе выходят актуальные новости, полезные советы и развлекательные странички.

В социальной сети Вконтакте в группе “ Моладзь Міншчыны|БРСМ ” прошел областной интернет-конкурс “Лидер онлайн”, в котором приняли активное участие все регионы области. Проект реализуется с целью консолидации белорусской молодежи. Ежемесячно победителю вручается памятный подарок. По итогам года организаторы проекта определяют абсолютного победителя.

На всех интернет-площадках распространяется информация, пропагандирующая здоровый образ жизни, а также меры предосторожности от различных вирусов, в том числе и короновируса.

В рамках проекта #клевыеканикулы молодежь размещает на своих страничках в социальных сетях фотоотчеты с выполненными заданиями согласно условиям проекта.

В социальных сетях Инстаграм и Вконтакте в группе “ Моладзь Міншчыны|БРСМ ” размещены полезные советы дня в рамках проекта #клевыеканикулы.

В регионах Минской области проводятся различные интернет-конкурсы. Так, в Пуховичском районе проходит фотоконкурс «Улыбка БРСМ». В Червенском – онлайн-конкурс рисунков. В Жодино в социальных сетях ведется рубрика «Просто останься дома».

Во многих районах интересом молодежи пользуются прямые эфиры и встречи в режиме онлайн с яркими и творческими личностями.

Кроме того, Минщина присоединилась в интернет-ресурсах к челленджу #спасибомедикам.

С 20 марта 2020 года на территории области активно работают молодежные информационные линии для оказания помощи пожилым гражданам старше 65 лет. С момента старта их работы принято 23 звонка и осуществлено 23 выхода волонтеров. В основном граждане обращаются с просьбой приобретения и доставкой продуктов питания. Есть и такие случаи, когда пожилые просят забрать в учреждении здравоохранения рецепт на лекарственные препараты и приобрести их.