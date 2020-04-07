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Главный санврач страны предлагает госорганам перейти на дистанционную работу
Источник материала: Партизан
Главный санитарный врач страны Наталья Жукова направила в госорганы письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В нем есть рекомендация по возможности перейти на дистанционный способ работы.
Получение письма
— У нас также давно проводится дезинфекция и санитарная обработка, развешены антисептики, где возможно, введена "удаленка", поездки отменены или ограничены, а те, кто общается с посетителями, работают в масках, — рассказали в одном из ведомств.
Письмо Натальи Жуковой датировано 4 апреля. В нем говорится, что Минздрав рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций выполнять следующие мероприятия:
- допускать к работе приехавших из-за границы только после самоизоляции на 14 дней;
- по возможности организовать дистанционный способ работы;
- не допускать к работе тех, у кого есть симптомы ОРИ (насморк, чихание, кашель, повышенная температура и др.);
- организовать дистанцию в 1−1,5 метра между рабочими местами сотрудников;
отложить проведение массовых мероприятий;
- организовать проведение планерок и совещаний онлайн или с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 метра между сотрудниками;
- отменить зарубежные командировки;
- обеспечить возможность соблюдения правил гигиены и использование масок;
- обеспечить влажную уборку помещений с использование бытовых и/или дезинфицирующих средств, регулярно проветривать помещения;
- отдавать предпочтение одноразовой посуде.
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Главный санитарный врач страны Наталья Жукова направила в госорганы письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В нем есть рекомендация по...
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