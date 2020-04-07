Главный санврач страны предлагает госорганам перейти на дистанционную работу

TUT.BY подтвердили сотрудники двух госорганов. Текст документа есть в редакции. Получение письмаподтвердили сотрудники двух госорганов. Текст документа есть в редакции.





— У нас также давно проводится дезинфекция и санитарная обработка, развешены антисептики, где возможно, введена "удаленка", поездки отменены или ограничены, а те, кто общается с посетителями, работают в масках, — рассказали в одном из ведомств.





Письмо Натальи Жуковой датировано 4 апреля. В нем говорится, что Минздрав рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций выполнять следующие мероприятия:





- допускать к работе приехавших из-за границы только после самоизоляции на 14 дней;





- по возможности организовать дистанционный способ работы;









- не допускать к работе тех, у кого есть симптомы ОРИ (насморк, чихание, кашель, повышенная температура и др.);





- организовать дистанцию в 1−1,5 метра между рабочими местами сотрудников;

отложить проведение массовых мероприятий;





- организовать проведение планерок и совещаний онлайн или с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 метра между сотрудниками;





- отменить зарубежные командировки;





- обеспечить возможность соблюдения правил гигиены и использование масок;





- обеспечить влажную уборку помещений с использование бытовых и/или дезинфицирующих средств, регулярно проветривать помещения;





- отдавать предпочтение одноразовой посуде.



