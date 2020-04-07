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Жесткое убийство престарелого отца в Браславском районе
Источник материала: БTСын в скором времени предстанет перед судом. Сегодня следствие Витебска сообщило, что расследование дела завершено и материалы переданы прокурору. Известно, что обвиняемому 43 года, за плечами богатое криминальное прошлое - статья за истязание, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Вечер 25 сентября прошлого года. Обвиняемый пришел домой пьяный. Устроил погром. На глаза попались престарелые родители - крайним стал отец. Мать пыталась помешать сыну, который руками и ногами избивал родителя. Потом убежала к соседям за помощью, вызвала милицию и скорую помощь. Спустя неделю пожилой мужчина скончался в больнице. Сына задержали, с того момента он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве престарелого, совершенное с особой жестокостью.
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Сын в скором времени предстанет перед судом. Сегодня следствие Витебска сообщило, что расследование дела завершено и материалы переданы прокурору. Известно, что...
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