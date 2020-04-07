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Сушь: беларусам уже запрещают ходить в лес

07.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории Мозырского и Столинского районов введены временные ограничения на посещения лесов.

Соответствующие решения были приняты местными исполнительными и распорядительными органами.

В регионах сложился высокий класс пожарной опасности (III-IV): стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Прогнозируется, что в ближайшие дни меры ограничительного характера могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.

Как сообщает Минлесхоз, существенное негативное влияние на нынешний пожароопасный период оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков – в почве не хватает влаги. 


При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор: граждане выжигают сухую растительность, нарушая при этом требования законодательства.

В связи со сложившейся ситуацией государственная лесная охрана переведена на усиленный вариант несения службы.
 
 
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В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории Мозырского и Столинского районов введены временные ограничения на посещения лесов.
 
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