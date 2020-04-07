Сушь: беларусам уже запрещают ходить в лес

Соответствующие решения были приняты местными исполнительными и распорядительными органами.





В регионах сложился высокий класс пожарной опасности (III-IV): стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар может возникнуть от малейшей искры.





Прогнозируется, что в ближайшие дни меры ограничительного характера могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.





сообщает Минлесхоз, существенное негативное влияние на нынешний пожароопасный период оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков – в почве не хватает влаги. КакМинлесхоз, существенное негативное влияние на нынешний пожароопасный период оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков – в почве не хватает влаги.









При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор: граждане выжигают сухую растительность, нарушая при этом требования законодательства.





В связи со сложившейся ситуацией государственная лесная охрана переведена на усиленный вариант несения службы.







