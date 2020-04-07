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Сушь: беларусам уже запрещают ходить в лес
Источник материала: Партизан
В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории Мозырского и Столинского районов введены временные ограничения на посещения лесов.
Соответствующие решения были приняты местными исполнительными и распорядительными органами.
В регионах сложился высокий класс пожарной опасности (III-IV): стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар может возникнуть от малейшей искры.
Прогнозируется, что в ближайшие дни меры ограничительного характера могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.
Как
При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор: граждане выжигают сухую растительность, нарушая при этом требования законодательства.
В связи со сложившейся ситуацией государственная лесная охрана переведена на усиленный вариант несения службы.
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В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории Мозырского и Столинского районов введены временные ограничения на посещения лесов.
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