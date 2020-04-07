|
В Гродненской области продают уникальную усадьбу в «закопанском» стиле и - снова - имение Хрептовичей
Источник материала: Tut.by
В Гродно на аукционах попытаются продать бывшее имение графа Хрептовича в Щорсах (Новогрудский район), а также уникальную деревянную усадьбу в Порозово (Свислочский район). Торги назначены на 9 и 16 апреля.
Усадьба в Щорсах была построена в 1776 году. Это было одноэтажное здание с центральной двухъярусной частью. Вокруг дворца — большой пейзажный парк с искусственными водоемами. В усадебный комплекс входили и другие постройки: дом управляющего, библиотека, помещения для прислуги, конюшни, коптильня. Усадебное хозяйство в свое время было одним из самых больших, богатых и передовых в Великом княжестве Литовском.
Сейчас от былого великолепия осталось совсем немного. На аукцион выставлено здание коптильни, бывшие конюшни, служебные помещения, здание бывшей библиотеки, а также один флигель. Деревья, которые растут на территории усадьбы, будут отданы победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося аукциона на безвозмездной основе.
Покупатель должен будет в течение четырех лет сделать так, чтобы объект стал участвовать в хозяйственной деятельности.
Кстати, в Щорсах
Сейчас фонд
Усадьба в Порозово Свислочского района — это деревянное строение, которое является памятником архитектуры. Здание было построено в «закопанском» стиле в конце XIX — начале XX века и принадлежало роду Бутовт-Анджейковичей.
В 1937 году местные жители выкупили здание у помещика и решили сделать здесь больницу. Но планам горожан помешали события 1939 года. Однако позже, уже советские власти, все же разместили здесь больницу, которая просуществовала в этом здании до 2002 года.
В 2014 году усадьбу выкупил иностранный бизнесмен, однако так ничего здесь не сделал. Председатель Порозовского сельсовета даже обращался в прокуратуру. В итоге, судя по всему, старинное здание было возвращено предыдущему владельцу. Сейчас продавцом памятника архитектуры выступает Свислочская центральная районная больница.
За усадьбу хотят чуть больше 28 тысяч белорусских рублей. В
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области продают уникальную усадьбу в «закопанском» стиле и - снова - имение Хрептовичей
В Гродно на аукционах попытаются продать бывшее имение графа Хрептовича в Щорсах (Новогрудский район), а также уникальную деревянную усадьбу в Порозово...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)