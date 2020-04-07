В Гродненской области продают уникальную усадьбу в «закопанском» стиле и - снова - имение Хрептовичей

Источник материала: Tut.by

В Гродно на аукционах попытаются продать бывшее имение графа Хрептовича в Щорсах (Новогрудский район), а также уникальную деревянную усадьбу в Порозово (Свислочский район). Торги назначены на 9 и 16 апреля.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Начальная цена за старинный комплекс в Щорсах — почти 51 тыс. рублей. Продает имение отдел культуры Новогрудского райисполкома.

Усадьба в Щорсах была построена в 1776 году. Это было одноэтажное здание с центральной двухъярусной частью. Вокруг дворца — большой пейзажный парк с искусственными водоемами. В усадебный комплекс входили и другие постройки: дом управляющего, библиотека, помещения для прислуги, конюшни, коптильня. Усадебное хозяйство в свое время было одним из самых больших, богатых и передовых в Великом княжестве Литовском.

Сейчас от былого великолепия осталось совсем немного. На аукцион выставлено здание коптильни, бывшие конюшни, служебные помещения, здание бывшей библиотеки, а также один флигель. Деревья, которые растут на территории усадьбы, будут отданы победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося аукциона на безвозмездной основе.

Покупатель должен будет в течение четырех лет сделать так, чтобы объект стал участвовать в хозяйственной деятельности.

Кстати, в Щорсах действует благотворительный фонд «Щорсы и Хрептовичи», который зарегистрировала минчанка Анна Булда. Планы у женщины грандиозные: восстановить имение полностью. Но пока у нее нет ни денег, ни прав на усадьбу.

Сейчас фонд собирает деньги на проект «Крыши для Мурованки» (хозяйственного двора). Накрытие Мурованки кровлей нужно, чтобы постройки не разрушались от дождя и снега. Это позволит защитить здания от дальнейшего разрушения, чтобы они смогли дожить до полной реставрации. В первую очередь необходимо накрыть две сохранившиеся круглые башни.

Аукцион состоится 6 апреля 2020 в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.

Усадьба в Порозово Свислочского района — это деревянное строение, которое является памятником архитектуры. Здание было построено в «закопанском» стиле в конце XIX — начале XX века и принадлежало роду Бутовт-Анджейковичей.





Усадьба называется «Богуденки» и является одним из немногих деревянных памятников, сохранившихся в Гродненской области.

В 1937 году местные жители выкупили здание у помещика и решили сделать здесь больницу. Но планам горожан помешали события 1939 года. Однако позже, уже советские власти, все же разместили здесь больницу, которая просуществовала в этом здании до 2002 года.

В 2014 году усадьбу выкупил иностранный бизнесмен, однако так ничего здесь не сделал. Председатель Порозовского сельсовета даже обращался в прокуратуру. В итоге, судя по всему, старинное здание было возвращено предыдущему владельцу. Сейчас продавцом памятника архитектуры выступает Свислочская центральная районная больница.

За усадьбу хотят чуть больше 28 тысяч белорусских рублей. В условиях аукциона значится, что покупатель должен подписать охранные обязательства в течение одного месяца с момента перехода права собственности, а также не позднее трех лет с даты регистрации договора купли-продажи начать использовать имущество под цели, не запрещенные законодательством. Также покупатель должен обеспечить свободный доступ к памятнику архитектуры.

Аукцион состоится 16 апреля 2020 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе — 10 апреля 2020 года до 17.00

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