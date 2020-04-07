ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродненской области продают уникальную усадьбу в «закопанском» стиле и - снова - имение Хрептовичей

07.04.2020 18:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно на аукционах попытаются продать бывшее имение графа Хрептовича в Щорсах (Новогрудский район), а также уникальную деревянную усадьбу в Порозово (Свислочский район). Торги назначены на 9 и 16 апреля.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Начальная цена за старинный комплекс в Щорсах — почти 51 тыс. рублей. Продает имение отдел культуры Новогрудского райисполкома.

Усадьба в Щорсах была построена в 1776 году. Это было одноэтажное здание с центральной двухъярусной частью. Вокруг дворца — большой пейзажный парк с искусственными водоемами. В усадебный комплекс входили и другие постройки: дом управляющего, библиотека, помещения для прислуги, конюшни, коптильня. Усадебное хозяйство в свое время было одним из самых больших, богатых и передовых в Великом княжестве Литовском.

Сейчас от былого великолепия осталось совсем немного. На аукцион выставлено здание коптильни, бывшие конюшни, служебные помещения, здание бывшей библиотеки, а также один флигель. Деревья, которые растут на территории усадьбы, будут отданы победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося аукциона на безвозмездной основе.

Покупатель должен будет в течение четырех лет сделать так, чтобы объект стал участвовать в хозяйственной деятельности.

Кстати, в Щорсах действует благотворительный фонд «Щорсы и Хрептовичи», который зарегистрировала минчанка Анна Булда. Планы у женщины грандиозные: восстановить имение полностью. Но пока у нее нет ни денег, ни прав на усадьбу.

Сейчас фонд собирает деньги на проект «Крыши для Мурованки» (хозяйственного двора). Накрытие Мурованки кровлей нужно, чтобы постройки не разрушались от дождя и снега. Это позволит защитить здания от дальнейшего разрушения, чтобы они смогли дожить до полной реставрации. В первую очередь необходимо накрыть две сохранившиеся круглые башни.

Аукцион состоится 6 апреля 2020 в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.

Усадьба в Порозово Свислочского района — это деревянное строение, которое является памятником архитектуры. Здание было построено в «закопанском» стиле в конце XIX — начале XX века и принадлежало роду Бутовт-Анджейковичей.


Усадьба называется «Богуденки» и является одним из немногих деревянных памятников, сохранившихся в Гродненской области.

В 1937 году местные жители выкупили здание у помещика и решили сделать здесь больницу. Но планам горожан помешали события 1939 года. Однако позже, уже советские власти, все же разместили здесь больницу, которая просуществовала в этом здании до 2002 года.

В 2014 году усадьбу выкупил иностранный бизнесмен, однако так ничего здесь не сделал. Председатель Порозовского сельсовета даже обращался в прокуратуру. В итоге, судя по всему, старинное здание было возвращено предыдущему владельцу. Сейчас продавцом памятника архитектуры выступает Свислочская центральная районная больница.

За усадьбу хотят чуть больше 28 тысяч белорусских рублей. В условиях аукциона значится, что покупатель должен подписать охранные обязательства в течение одного месяца с момента перехода права собственности, а также не позднее трех лет с даты регистрации договора купли-продажи начать использовать имущество под цели, не запрещенные законодательством. Также покупатель должен обеспечить свободный доступ к памятнику архитектуры.

Аукцион состоится 16 апреля 2020 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе — 10 апреля 2020 года до 17.00

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на аукционах попытаются продать бывшее имение графа Хрептовича в Щорсах (Новогрудский район), а также уникальную деревянную усадьбу в Порозово...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бяспечны LIVE: Слухаем разам анлайн-канцэрт рэпера ANGST
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика