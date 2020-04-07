На пожаре в деревне под Щучином сгорело 20 домов

Источник материала: Новости Волковыска

Прямо сейчас следователи работают на месте пожара: сгорело более 20 домов.

Около 14 часов 7 апреля в МЧС поступило сообщение от жительницы д.Нарчи Щучинского района о возгорании сухой растительности. Установлено, что в результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане. В результате возгорания жители деревни не пострадали.

Согласно полученным данным, около 11.00 часов 70-летний местный житель во дворе своего дома осуществлял пал сухой травы. Со слов мужчины, данный процесс он контролировал, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Задействованы возможности передвижной криминалистической лаборатории. Проводятся допросы свидетелей, устанавливается сумма причиненного пожаром ущерба.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.















