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Девушка увидела последствия игр своей дочери и едва не поседела (ФОТО)

07.04.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка увидела последствия игр своей дочери и едва не поседела (ФОТО)

22-летняя жительница Великобритании Киара Чандлер рассказала в сети о последствиях игр ее 2-летней дочки, пишет портал ridus.ru.

Девушка уложила спать свою маленькую дочку Харпер-Джин и сама отправилась отдыхать. Когда британка проснулась, то заметила непонятные красные пятна в коридоре. Их след вел в комнату ребенка. Чандлер открыла дверь и едва не поседела от увиденного – лицо и руки дочери были покрыты чем-то красным. 



Оказалось, что девочка вынула из маминой сумки дорогую красную помаду и разрисовала ею сначала себя, а затем стены дома. Британка поделилась этой историей в Facebook. Пост рассмешил пользователей сети и быстро стал вирусным.

ФОТО: ridus.ru

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22-летняя жительница Великобритании Киара Чандлер рассказала в сети о последствиях игр ее 2-летней дочки, пишет портал ridus.ru. Девушка уложила спать свою маленькую...
 
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