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В Щучинском районе пенсионер жег траву – сгорело 20 домов
Источник материала: Партизан
7 апреля около 14.00 жительница деревни Нарчи Щучинского района сообщила МЧС о горящей траве. В результате пожара сгорело 20 домов, в которых проживали люди. Пострадавших нет,
Как было установлено, около 11 часов 70-летний пенсионер жег траву возле своего дома. По словам мужчины, он контролировал процесс и ушел, когда все потухло. Через некоторое время сосед сообщил ему пожаре во дворе, пишет
На месте происшествия работают криминалисты. Проводятся допросы очевидцев. Сумма ущерба устанавливается.
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7 апреля около 14.00 жительница деревни Нарчи Щучинского района сообщила МЧС о горящей траве. В результате пожара сгорело 20 домов, в которых проживали люди....
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