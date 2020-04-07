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В Щучинском районе пенсионер жег траву – сгорело 20 домов

07.04.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 апреля около 14.00 жительница деревни Нарчи Щучинского района сообщила МЧС о горящей траве. В результате пожара сгорело 20 домов, в которых проживали люди. Пострадавших нет, сообщает Следственный комитет.
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Как было установлено, около 11 часов 70-летний пенсионер жег траву возле своего дома. По словам мужчины, он контролировал процесс и ушел, когда все потухло. Через некоторое время сосед сообщил ему пожаре во дворе, пишет REFORM.by

На месте происшествия работают криминалисты. Проводятся допросы очевидцев. Сумма ущерба устанавливается.
 
 
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7 апреля около 14.00 жительница деревни Нарчи Щучинского района сообщила МЧС о горящей траве. В результате пожара сгорело 20 домов, в которых проживали люди....
 
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