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В России один человек погиб при взрыве газового баллона в жилом доме

08.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России один человек погиб при взрыве газового баллона в жилом доме

В селе Филинское (Нижегородская область, Россия) на первом этаже жилого дома в одной из квартир взорвался баллон с газом. Погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытий обоих этажей между подъездами. Из-под завалов извлекли двоих человек. Один из них погиб.

Всего были спасены шесть человек, в том числе ребенок. Двоих из них госпитализировали.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

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В селе Филинское (Нижегородская область, Россия) на первом этаже жилого дома в одной из квартир взорвался баллон с газом. Погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со...
 
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