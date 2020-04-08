В России один человек погиб при взрыве газового баллона в жилом доме

Источник материала: ОНТ

В селе Филинское (Нижегородская область, Россия) на первом этаже жилого дома в одной из квартир взорвался баллон с газом. Погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытий обоих этажей между подъездами. Из-под завалов извлекли двоих человек. Один из них погиб.

Всего были спасены шесть человек, в том числе ребенок. Двоих из них госпитализировали.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

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