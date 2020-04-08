«Удачник» — всё отмоется! Хорошие скидки на минимойки «Керхер» в начале теплого сезона

Источник материала: Виртуальный Брест

Климатическая весна наконец-то пришла в наш город. Глядишь — скоро и лето начнется! Все вокруг стараются вырваться на природу, на дачу или хотя бы просто во двор. Но подумайте, вы точно готовы к лету? Все ли необходимое есть у вас?





Вообще, в последнее время люди стали мало следить за скидками, акциями и распродажами. Вместо этого они сметали с полок магазинов все подряд: и еду, и технику, и стратегические запасы. Однако теперь активность брестчан снизилась - и можно спокойно изучить, где сейчас снижают цены на нужные вещи.





В этой статье мы рассмотрим такие известные товары, как минимойки Керхер. Почему они? Есть несколько причин. Во-первых, в начале летнего периода это как раз актуально: упрощается мойка машин, заборов, садовых дорожек и инвентаря. Во-вторых, качество продукции Керхер проверено годами и не подвергается сомнению. В-третьих, в сети магазинов «Удачник» как раз весь апрель действуют скидки до 15% на популярные модели моек высокого давления.





Karcher K 2



Открывает линейку акционных минимоек простая модель K2 мощностью 1400 Вт и давлением 110 бар. используемая для очистки от несложных загрязнений (грязи, пыли и т.д.). За час мойка способна очистить 20 м2 и подходит для нечастого применения.

Модель включает большой комплект насадок для различных целей, а трубка Vario Power позволяет регулировать давление, а 4-метровый шланг обеспечивает свободное перемещение по участку. Эргономичная рукоятка и система хранения упрощают хранение и транспортировку. Вес мойки – 4,8 кг.

Акционная цена: 246 руб. (скидка 10%)

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Karcher K 3





Модель постарше предназначена для мойки автомобилей, очистки каменных дорожек, отмостки на приусадебном участке. Она не требует сложных настроек и готова к использованию сразу после покупки. Мощность – 1600 Вт, давление регулируется от 20 до 120 бар.

Удобная ручка, небольшой вес и габариты позволяют всегда найти место для хранения аппарата. В комплекте поставки есть фреза для удаления стойких загрязнений. Производитель комплектует мойку фильтром для тонкой очистки, который защищает аппарат и продлевает срок службы.

Акционная цена: 297 руб. (скидка 14%)

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Karcher K 5 Compact Relaunch

Производительный аппарат для бытового применения. Небольшой размер, вес и ряд дополнительных опций делают его удобным в использовании. Например, для того чтобы убрать шланг достаточно просто намотать его на сам аппарат и закрепить специальной резиновой клипсой. Мойка может использоваться в вертикальном и горизонтальном положении. Выдвижная ручка позволяет быстро транспортировать аппарат.





Минимойка оснащена системой подачи моющего средства для удобного нанесения пены на различные поверхности. В комплект поставки входит также пистолет, шланг, Vario Power Jet, грязевая фреза. Фильтр тонкой очистки защитит насос от механических включений и продлит срок его службы. Охлаждение двигателя - водяное, поэтому он не перегревается даже при работе с сильными загрязнениями.

Акционная цена: 798 руб. (скидка 10%)

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Karcher K 5

Мойка высокого давления с мощным двигателем и водяным охлаждением. Ее производительность почти в полтора раза выше, чем у младшей модели Karcher K 2. А еще Karcher K 5 позволяет дозировать расход моющих средств в зависимости от вашей необходимости. Полный контроль - в ваших руках.





Кстати, эту мойку можно подключать не только к водопроводу. Аппарат может забирает воду из колодцев, скважин, бочек и цистерн. А шланг длиной 8 метров избавит от необходимости постоянно переставлять аппарат при мойке садовых дорожек, заборов или отмостки. В комплект поставки входят насадки для различных целей, а также универсальное моющее средство.

Акционная цена: 849 руб. вместо 1026 руб. (скидка 17% позволяет сэкономить 177 рублей!)

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Karcher K 5 Full Control

Модель похожа на предыдущую, однако она максимально комфортна для работы. Все органы управления (регулировка давления воды, дозировка моющего средства и т.д.) находятся на ручке. Там же находится дисплей, который показывает выбранный режим работы. Все для вашего удобства! Также Karcher K 5 Full Control имеет большой комплект поставки, в который входят насадки для различных целей. Инструмент позволяет индивидуально подобрать дозировку моющего средства и легко заменить его благодаря системе Plug’n’ Clean. В перерывах между работой пистолет крепится на корпус инструмента. Длинный 8-метровый шланг позволяет беспрепятственно перемещаться по участку.





Быстро и эффективно справляется со всеми видами загрязнений средних по площади участках из расчета 40 м2 в час. Модель предназначена для мойки автомобиля, очищения садовых и придомовых дорожек и поверхностей от грязи и листьев, а также очистки бассейнов, стен дома и труб.

Акционная цена: 876 руб. вместо 1128 руб. (самая выгодная скидка, потому что экономия составит 252 руб.!)

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Karcher K 5 Premium Full Control Plus

3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей. Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму. LED дисплей пистолета Full Control Plus обеспечивает удобный контроль установленного режима. А барабан для шланга упрощает сборку мойки после работы.





На время перерывов в работе пистолет Full Control Plus с присоединенной к нему струйной трубкой может быть легко закреплен на корпусе аппарата. Это обеспечивает быстрый доступ к пистолету для возобновления работы. По окончании работы пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата, занимая при этом минимум места.

Быстрое, удобное и эффективное использование чистящих средств с минимойкой высокого давления возможно благодаря системе Plug 'n' Clean. Чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.

Акционная цена: 1134 руб. вместо 1329 руб. (скидка 15% или 195 руб. в денежном эквиваленте).

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«Удачник» - всё получится!

Для постоянных покупателей действует накопительная система скидок. В магазинах сети «Удачник» вы можете приобрести товары в рассрочку и кредит.



Купить минимойку сейчас реально даже не выходя из дома - на сайте либо по телефону. Однако при желании можно зайти в магазин, посмотреть на аппараты вживую и выбрать понравившийся. Напоминаем, что акция действует только до конца апреля, не откладывайте покупку в долгий ящик, чтобы потом не переплачивать!



Телефоны: +375 (29) 284-66-66 , +375 (29) 384-66-66



Сайт: ydachnik.by



Адрес: Магазин «Удачник», г. Брест, ул. Московская, 202



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*На правах рекламы

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